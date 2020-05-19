Экс-главарь "ДНР "Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что лично отдавал приказы убивать и казнить украинцев

Об этом рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его словам, он лично расстрелял одного человека.

"Казнено было четверо. Ну еще, может, столько же примерно. Может быть, чуть больше. Я расстрелял одного убийцу, который в пьяном виде убил одного и ранил двух ополченцев, перед этим покинув позиции с оружием в руках", - заявил он.

По его словам, он был "вынужден" создать военный трибунал на Донбассе.

"Приказы были подписаны согласно моему понимаю ситуации. Я понимал, что бессудные расстрелы более недопустимы, раз устанавливается власть и организовывается регулярная война, поэтому из имеющихся у меня в распоряжении кадров - очень скудных с точки зрения как образования, так и общих качеств - мне пришлось слепить военный трибунал и лично взять на нем председательство. Я об этом не жалею", - сказал бывший боевик.

Кроме того, Гиркин подтвердил, что лично отдал приказ расстрелять Поправко и Дяковского. Он утверждает, что они были членами "Правого сектора" и готовили провокации.

"Двух поймали из пятерых. Да, эти люди были расстреляны по моему приказу. Живым им никто живот не вспарывал. Жалею ли, что их расстреляли? Нет, они были врагами", - сказал Гиркин.

Ранее, в одном из интервью бывший "министр обороны" самопровозглашённой "ДНР" Игорь Гиркин, он же Стрелков, заявил, что Александр Лукашенко захватит Смоленск



По его словам, президент Беларуси раскрыл себя еще в 2014 году, когда не признал присоединение к России Крыма и оказывал помощь Киеву.



"Кто есть кто стало известно еще в 2014 году, причем везде. Александр Лукашенко показал себя еще тогда как враг Российской Федерации и русского народа. Он руководствовался заботой о Беларуси, или же личным эгоизмом. Но это неважно. А важно, на самом деле то, что он публично выступил против русской ирреденты, против воссоединения РФ", - утверждает он.

Напомним, орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".

Как сообщала Politeka, путинских боевиков ждет расплата, экс-главарь террористов раскрыл детали.