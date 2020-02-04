Реджеп Тайип Эрдоган во время поездки в Украину послал для президеента РФ Владимира Путина жесткий сигнал

Украинский журналист, ведущий и блогер Виталий Портников, прокомментировал на страницах издания Вelsat.eu визит президента Турции в Украину и предшествовавшие ему события. По его мнению, турецкий президент "очень вовремя" приехал в Киев.

Журналист отметил, что сейчас перед Эрдоганом стоит весьма непростой выбор: уйти из Идлиба, уступив Путину и показав свою неспособность конкурировать с ним в Сирии, или решиться на серьезную конфронтацию с Москвой. Судя по всему, Эрдоган начал выбирать второй вариант.

Портников подчеркнул, что на это указывает то, что именно сейчас турецкий лидер проводит переговоры с Владимиром Зеленским. Ко всему прочему, на камеры приветствует украинских воинов словами "Слава Украине!" - приветствие, которое не любят в РФ. А позже заявляет, что Турция не будет соглашаться с аннексией Крымского полуострова, поэтому будет поддерживать права крымских татар.

Журналист убежден, что на фоне запланированного Меджлисом крымских татар марша на Крым слова Эрдогана будут выглядеть в глазах властей РФ "откровенно провокационными".

Поездка турецкого президента совпала с гибелью турецких военных в Идлибе от рук российских "ихтамнетов" и их союзников - армии Асада. Тем не менее, в любом случае Реджеп Тайип Эрдоган приехал в Киев "очень вовремя".

"После трагических событий в Сирии он решил показать Путину, что может повлиять на позиции России именно там, где у Кремля не меньшие, а даже большие интересы, чем в Сирии и на Ближнем Востоке в целом", - резюмировал Портников.



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