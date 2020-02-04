Российская Федерация во главе с Владимиром Путиным стремительно теряет статус "мировой бензоколонки"

Об этом в своем блоге написал военный обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, Владимир Путин и РФ получили мощную пощечину после истощений месторождений нефти, эпидемии коронавируса и действий Беларуси.

"Когда цены на нефть и газ росли как на дрожжах, росла и экономика РФ. Но когда нефть стала пикировать, а газ получил перспективы пробить отметку ниже $300 за тысячу кубометров, затем ниже $200, а сейчас и ниже $100, последняя надежда на выживание системы в РФ стала иссякать", – напомнил блогер.

Коваленко также заметил, что эпидемия коронавируса обвалила нефтяной рынок, опустив цену на нефть сорта Brent более чем на 15%, с $66 за баррель до $56. Техасская WTI и вовсе пробивала отметку $51 за баррель, потеряв более 16%. Владимир Путин и РФ ощутили болезненный удар, поскольку в цене также рухнули и медь, никель, алюминий, олово, которыми Москва торгует.

"Вторым по-настоящему серьезным ударом для России можно считать отказ от её газа со стороны Польши. Но по-настоящему неожиданный удар нанесла Беларусь. Ведь нежелание Москвы идти навстречу Минску в вопросе цен на нефть, вынудило РБ искать альтернативу российскому “чёрному золоту”. И эта альтернатива была найдена – госсекретарь США Майк Помпео заверил президента Беларуси, что штаты могут обеспечить РБ нефтью в полной мере", – озвучил обозреватель нюансы.

Он отметил, что в случае, если США смогут реализовать этот проект, то это будет тотальное фиаско внешнего вектора Кремля. То есть, своим экономическим и энергетическим диктатом Владимир Путин загнал Россию в глухой тупик.

"С годами “мировая бензоколонка” начинает терять свой статус. И это даже без упоминания того, что её месторождения продолжают стремительно истощаться, а развивать новые она не в силах", – резюмировал Коваленко в своей статье.

Также мы рассказывали о том, что Владимир Зеленский попал на крючок Владимира Путина. Такое мнение озвучил советский диссидент, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс.

По его мнению, поведение Зеленского в Израиле было очень противоречивым: сначала он сказал, что не поедет на форум, если ему не дадут выступить; потом, когда ему отказали, он все равно поехал.

По его словам, Зеленский не пошел на форум ведь, скорее всего, ему отказали во встрече с Путиным на которую он надеялся. Но здесь также была ошибка Зеленского, ведь несколько политиков все же смогли пообщаться с президентом РФ на форуме. Эта возможность могла предоставиться и главе Украины.

Напомним, Зеленский договорился с Путиным, раскрыты детали новой встречи

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