Российско-оккупационные формирования "ЛНР" были приведены в полную боевую готовность

Гневное сообщение главаря луганских террористов Леонида Пасечника в своем Telegram опубликовал пропагандист Андрей Марочко, передает Politeka.net.

В частности, марионетка Кремля пригрозила Украине "отодвинуть линию фронта".

Так, главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник нагло обвинил бойцов ВСУ в нарушении договоренностей и обстреле ЛЭП "Михайловка-Коммунарская", ремонтной бригады, которая работала на ней, и патруля ОБСЕ.

Помимо этого, в своем гневном заявлении подконтрольный Кремлю Пасечник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с прямыми угрозами.

"В связи с этим хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В случае продолжения подобных действий со стороны ВСУ, вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередач", – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram.

Пытаясь запугать Украину, безосновательно обвиняя ее в нарушении договоренностей о режиме прекращения огня, Пасечник еще заявил следующее: "В этих целях мною уже даны соответствующие указания о приведении в боевую готовность подразделений "народной милиции".

Ранее мы рассказывали о гибели 18-летнего бойца ВСУ. Военнослужащий из Славуты Сергей Тимощук считался в списках без вести пропавших практически шесть лет.

Летом 2014 года воин из 80-й ОДШБ перестал выходить на связь, находясь в тот момент на территории Луганского аэропорта.

Позавчера, 18 мая, в Славутском городском совете Хмельницкой области сообщили, с помощью системы ДНК-идентификации останки бойца удалось установить. Известно, что 18-летний герой Сергей Тимощук погиб 31 августа 2014 в бою с российскими оккупантами за Луганский аэропорт.

Дата и место официальной церемонии прощания будут озвучены в ближайшее время. Тело для похорон привезут после ослабления карантина.

Напомним, бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.

Как сообщала Politeka, в сети показали раненых украинцев после обстрела оккупантов, фото

Также Politeka писала, что наступление на Донбассе, боевики определили новую цель: "нужны территории в районе...".