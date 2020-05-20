Жизнь украинского военного трагически оборвалась при выполнении воинского долга Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook странице Мізоцька міська бібліотека. Лукьянчук Сергей Васильевич родился 27 мая 1981 г. в поселке Мизоч.

По окончании школы в 1998 году поступил в железнодорожное ПТУ, где учился на помощника машиниста, а в 1999 году был призван на службу в армию. Сначала попал в Хмельницкий учебный корпус И ракетной дивизии, где учился на сержанта.









Защищал родину Сергей с 2014 года, когда был призван на службу в зону АТО. Когда закончился срок службы – подписал контракт на службу в Вооруженных Силах Украины до конца особого периода.

В память о сыне у мамы Тамары Федосеевны остался "Орден матери бойца АТО", который она получила в 2018 году от Всеукраинского об’единения граждан "Країна", а также "Подякою", за достойное воспитание сына Сергея, поступившей из воинской части, где он служил.

Но 19 мая пришла страшная весть - Лукьянчук Сергей Васильевич внезапно умер, выполняя свой воинский долг.