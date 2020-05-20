Жизнь украинского военного трагически оборвалась при выполнении воинского долга
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook странице Мізоцька міська бібліотека.
Лукьянчук Сергей Васильевич родился 27 мая 1981 г. в поселке Мизоч.
Также мы писали, на передовой погибли двое украинских военнослужащих — Ярослава Никоненко и Юрий Громович, первую — называли Ангелом, молодая девушка пошла воевать из-за своего покойного отца и получила вражескую пулю снайпера на Донбассе. Украинские бойцы отомстили врагу за потери:
«Сегодня хотим показать вам видео успешной боевой операции разведывательной группы К-2 не с БПЛА, как обычно, а из самых огневых позиций, чтобы вы смогли почувствовать свое присутствие рядом с нами в бою». После постоянных обстрелов боевиков и потери украинцев, отечественные разведчики К-2 пошли на дело — воины основательно ударили по врагу.
Напомним, Бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.
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