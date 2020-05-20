Жизнь украинского военного трагически оборвалась при выполнении воинского долга

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook странице Мізоцька міська бібліотека.

Лукьянчук Сергей Васильевич родился 27 мая 1981 г. в поселке Мизоч.

По окончании школы в 1998 году поступил в железнодорожное ПТУ, где учился на помощника машиниста, а в 1999 году был призван на службу в армию. Сначала попал в Хмельницкий учебный корпус И ракетной дивизии, где учился на сержанта.



Защищал родину Сергей с 2014 года, когда был призван на службу в зону АТО. Когда закончился срок службы – подписал контракт на службу в Вооруженных Силах Украины до конца особого периода.
 
В память о сыне у мамы Тамары Федосеевны остался "Орден матери бойца АТО", который она получила в 2018 году от Всеукраинского об’единения граждан "Країна", а также "Подякою", за достойное воспитание сына Сергея, поступившей из воинской части, где он служил.

Но 19 мая пришла страшная весть - Лукьянчук Сергей Васильевич внезапно умер, выполняя свой воинский долг.

Также мы писали, на передовой погибли двое украинских военнослужащих — Ярослава Никоненко и Юрий Громович, первую — называли Ангелом, молодая девушка пошла воевать из-за своего покойного отца и получила вражескую пулю снайпера на Донбассе. Украинские бойцы отомстили врагу за потери:

«Сегодня хотим показать вам видео успешной боевой операции разведывательной группы К-2 не с БПЛА, как обычно, а из самых огневых позиций, чтобы вы смогли почувствовать свое присутствие рядом с нами в бою». После постоянных обстрелов боевиков и потери украинцев, отечественные разведчики К-2 пошли на дело — воины основательно ударили по врагу.