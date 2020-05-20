Украинские защитники на Донбассе уничтожили грузовик с боеприпасами для террористов

Видео этого эпичного происшествия опубликовала боевая группа К-2 из состава 54 ОМБр Вооруженных сил Украины, передает Politeka.net.

Как рассказали в подписи к видео сами военные, в последнее время любители «русского мира» начали интенсивно обстреливать не только передовые, но и тыловые позиции ВСУ. Это означало только одно: у террористов появились боеприпасы.

Выяснить, кто, что, когда и как подвозит боевикам, взялись разведчики.

«С помощью БПЛА и других средств разведки была установлена ​​позиция и грузовой военный автомобиль «УРАЛ», который осуществлял подвоз опасных подарков «мышебратьев».

В один из дней, когда оккупанты снова взялись обстреливать позиции украинских военных, в их сторону полетела «ответка» из не запрещенного минского соглашениями вооружения и уничтожила грузовик.

«Поэтому патрончики и другое больше подвозить не будет)», – отметили защитники.

В комментариях украинцы не скрывают своего восхищения защитниками.

«Молодцы, возвращайтесь живыми, вас ждут дома», «Молодцы! Слава героям!», «Герои молодцы, только много генералов продажных. И за них гибнут наши дети», «Я горжусь вами. Берегите себя!», «Давно пора действовать на упреждение», «Наши молодцы-герои. Они все делают для победы, только власть хочет капитулировать», – пишут пользователи.

Ранее мы рассказывали, что марионетка Кремля, главарь «ЛНР» Леонид Пасечник пригрозил Украине «отодвинуть линию фронта». Он нагло обвинил бойцов ВСУ в нарушении договоренностей и обстреле ЛЭП «Михайловка-Коммунарская», ремонтной бригады, которая работала на ней, и патруля ОБСЕ.

Напомним, бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.

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