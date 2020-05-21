Названа причина гибели полковника полиции, командира батальона "Луганск-1" Сергея Губанова

Глава МВД Арсен Аваков прокомментировал произошедшее в своем Твиттере, передает Politeka.net. По его информации, оккупанты подорвали мину на пути следования боевой патрульной группы.

"Ночью погиб командир добробата МВД Луганск-1 полковник полиции Сергей Губанов (Седой). Смелый, порой до безумия, офицер. Добрый, надежный друг.

Горе у нас. Война никуда не делась... честь нашим ребятам-воинам!", - написал министр.

Пост Авакова вызвал переполох в сети. Пользователи кинулись комментировать.

"Гей, а как же ж совместное патрулирование с террористами? И не война, а так, постреливают"

"Суровый был мужик, настоящий офицер и воин. Всегда называл вещи своими именами- россию врагом ... Вечная память"



"А президент про то що війна нікуди не поділася знає?"

"Мамино горе ... слезы и разочарование во власти. Вечная память ... Властям пх .... даже места в СМИ нет для сообщения"

"А на аватарі - посмішка"

Ранее мы сообщали, 20 мая около 21.30 в окрестностях села Трехизбенка Новоайдарского района произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре военнослужащих. Командир батальона впоследствии скончался в больнице, за жизнь других борются медики. Об этом говорится в сообщении на странице Нацполиции в Фейсбуке.

Украинцы прощаются с полковником в сети: "Светлая память герою"; "Убийцы должны быть наказаны это лучший почет и уважение нашим павшим братьям. То ОРДЛО надо зачистить до сырой земли..."; "Герои не умирают"; "Вечная память, царства небесное, он был очень хорошим и достойным офицером".

Напомним, бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.

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