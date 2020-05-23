Погибшие под Житомиром бойцы ООС Владислав Мамаченко и Андрей Москалец дружили с самого детства

Как сообщает Politeka.net, подробности и фото опубликовали на странице "Батальон имени генерала Кульчицкого" в Facebook.

22 мая в Житомирской области произошло резонансное убийство - восьмерых мужчин расстреляли во время конфликта. Все пострадавшие служили в АТО.

Военнослужащие Нацгвардии Владислав Мамаченко с позывным "Мамик" и Андрей Москалец ("Мальок") стали друзьями еще до войны на Донбассе. Они были соседями, ходили в одну школу и общались с детства. В мирное время Владислав был сотрудником банка, а Андрей - музейным реставратором. У обоих остались семьи.

Когда началась война, друзья отправились добровольцами в зону АТО, поступили в медицинскую службу, вместе ездили в командировки и выполняли боевые задачи.

"Веселые и задорные. Хозяйственные. Всегда что-то строили, ремонтировали, налаживали быт, где бы ни были. Были компанейские. И были "не разлей вода". И вот, в эту страшную ночь, когда пуля убийцы оборвала их жизни, они так же были вместе", - так о бойцах отзываются сослуживцы.

Ранее стало известно, что арендатор местного водоема открыл огонь по отдыхавшим мужчинам из охотничьего ружья. Только один из них успел сбежать. Пресс-служба полиции сообщила, что все погибшие были участниками АТО и жили в Киеве. Они приехали отдохнуть в Житомирскую область 21 мая.

Напомним, оказались бойцами Нацгвардии: фото с места под Житомиром, где охотник лишил жизни семерых друзей.

Как сообщала Politeka, отправил на тот свет семерых друзей: драма разыгралась под Житомиром, первое фото с места.

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