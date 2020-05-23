Трагедия случилась с депутатом из группы "Доверие"

В сети сообщают о трагедии прямо в офисе одного из народных депутатов в Киеве

Как передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал Pavlovsky news, инцидент произошел в субботу, 23 мая.

"В офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением", - говорится в сообщении Телеграм-канала.

Напомним, Давиденко родом из Черниговской области, входил в депутатскую группу "Доверие". Нардеп являлся членом Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития.