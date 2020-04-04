Сердце бывшего министра образования Ивана Вакарчука остановилось на 74-м году жизни
Эту информацию в своем Facebook опубликовал нардеп Владимир Вятрович, передает Politeka.net.
Известно, Иван Вакарчук скончался сегодня, 4 апреля.
"Большая потеря. От нас ушел профессор Иван Вакарчук. Великий человек, тот, кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор Alma mater, министр образования с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль. Он сделал так, что с 2008 года почти по полмиллиона украинских детей завершают школу с надеждой на честное поступление, и эта надежда не напрасна. Он поставил бескомпромиссно вопрос качества образования в нашей высшей школе, начал поднимать престиж естественного, математического и физического образования в школе", - написал парламентарий в своем личном Facebook.
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Точная причина смерти отца народного депутата Святослава Вакарчука пока не называется.
Стоит отметить, что Иван Вакарчук с 2007 по 2011 год возглавлял Министерство образования Украины.
В течение 1990-2007 и 2010-2013 годов Иван Вакарчук работал на должности ректора Львовского университета