Сердце бывшего министра образования Ивана Вакарчука остановилось на 74-м году жизни

Эту информацию в своем Facebook опубликовал нардеп Владимир Вятрович, передает Politeka.net.

Известно, Иван Вакарчук скончался сегодня, 4 апреля.

"Большая потеря. От нас ушел профессор Иван Вакарчук. Великий человек, тот, кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор Alma mater, министр образования с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль. Он сделал так, что с 2008 года почти по полмиллиона украинских детей завершают школу с надеждой на честное поступление, и эта надежда не напрасна. Он поставил бескомпромиссно вопрос качества образования в нашей высшей школе, начал поднимать престиж естественного, математического и физического образования в школе", - написал парламентарий в своем личном Facebook.

Точная причина смерти отца народного депутата Святослава Вакарчука пока не называется.

Стоит отметить, что Иван Вакарчук с 2007 по 2011 год возглавлял Министерство образования Украины.

В течение 1990-2007 и 2010-2013 годов Иван Вакарчук работал на должности ректора Львовского университета