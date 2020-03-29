Ушел из жизни бывший заместитель главы Киевской ОГА Олег Мищенко

Об этом сообщил бывший первый заместитель главы Киевской ОГА Лев Парцхаладзе в своем Фейсбук, пишет Рoliteka.net. По его словам, Мищенко скончался 29 марта.

"Он (Олег Мищенко, - ред.) целую неделю боролся за жизнь. Но, сложная форма сахарного диабета и Covid-19 сделали свое. Давайте не недооценивать этот вирус", – отметил Парцхаладзе.

Известно, что экс-зам главы Киевской ОГА занимался вопросами ЖКХ и строительства с 20 декабря 2016 года по август 2017 года.

До конца жизни Мищенко был членом Совета директоров Конфедерации строителей Украины.

В электронной декларации политика значится, что он зарегистрирован в селе Мостыще (Макаровский район, Киевская область).

Напомним, по состоянию на 29 марта в Украине зарегистрировано 418 случаев заражения коронавирусом, в частности, за сутки было зафиксировано - 109 новых.

Ранее сообщалось, что внефракционный народный депутат Анна Скороход заразилась коронавирусом.

По ее словам, все началось с температуры в 38 градусов, ломоты в теле, головной боли.

После осмотра врачи сказали, что это не коронавирус. На просьбу все же сделать тест ответили, что делают только, если 100% есть симптомы COVID-19.

После того, как на второй день у Скороход ухудшилось обоняние, она настояла на проведении тестов. Результаты оказались положительными

Напомним также, что 24 марта о таком же диагнозе узнал народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко. Сейчас он находится в столичной Александровской больнице.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

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Как сообщала Politeka, вирусолог назвала препараты, которые могут противостоять болезни: "Деактивирует коронавирус".

Также Politeka писала, что "слуга" одним фото показала защиту нардепов от коронавируса: пока врачи сами покупают маски.