Скандал с издевательством над девушкой в отделе полиции получил продолжение

Детали скандала в своем Facebook опубликовал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Politeka.net.

По его словам, подозреваемые копы Николай Кузив и Сергей Сулима уже находятся в следственном изоляторе, и скоро их ждет суд.

"Сообщение из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей поступило в Обуховский отдел полиции в воскресенье в 18:47. В 19:15 были установлены личности подозреваемых в преступлении сотрудников полиции. В 19:40 они были задержаны и на место преступления были вызваны следователи ДБР", - добавил Антон Геращенко и опубликовал фотографии подозреваемых в издевательстве над девушкой.

"Сколько их таких ещё в системе... чтобы изменить ситуацию, надо изменить подход решения к данной проблеме ", "Туда им и дорога", "Тепер главное, чтобы они после СИЗО получили и отбывали срок, а не вышли на свободу, как это случается", "Такие представители закона формируют общество..., которое плюет на закон. Как работают ваши психологи допуская таких к работе? Они же на вид деграданты", - отреагировали на публикацию украинцы.

Ранее мы рассказывали, что на Киевщине копы издевались над молодой женщиной. Как известно, в больницу на Киевщине поступила женщина 1994 года рождения.

Она обвинила правоохранителей в избиении и изнасиловании.

По информации ГБР, один из силовиков открыто пытал женщину в своем рабочем кабинете.

"Применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля - надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую", - информирует пресс-служба ведомства.

В ГБР сообщили, что копы успели поиздеваться и над мужчиной, который также находился в отделении полиции.

"Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа", - заявили в ведомстве и добавили, что подозреваемых уже задержали.

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