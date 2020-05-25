Силовики причастны к избиению и изнасиловании девушки на Киевщине

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

В частности, Департамент ВБ получил сообщение о том, что в больницу на Киевщине поступила женщина 1994 года рождения.

Она обвинила правоохранителей в избиении и изнасиловании.

Первоочередная проверка подтвердила причастность местных силовиков к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в Кагарлыцкий отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества.

После проверки были задержаны двое сотрудников местного отдела полиции в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, они находятся в изоляторе временного содержания.



Вся информация была передана в ГБР. По факту возможного преступления открыто уголовное производство по ст. 152 Уголовного кодекса Украины.

"То ребёнка застрелят, то пьяные за рулем людей давят, про взятки и говорить нечего...", "Дайте же ему еще один срок!", "Это уже новая полиция?", "Ну отправьте их на обычную зону", "Может это был следственный эксперимент?", "Обнадеживает,что не отмазали, обычно изнасилование очень трудно доказать, а тем более в отношении ментов", "Эта страна обречена", - отреагировали украинцы в комментариях.

По информации ГБР, один из силовиков открыто пытал женщину в своем рабочем кабинете.

"Применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля - надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую. Кроме этого, правоохранители применили физическую силу в отношении мужчины, который у это время находился в помещении отделения полиции. Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа", - информирует пресс-служба ведомства.

Ранее мы рассказывали о другом жутком ЧП, которое всколыхнуло Украину в 2019 году.

Еще 1 июня 2019 года в собственном дворе 5-летний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение в голову, и через два дня уже скончался в больнице.

По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских – Ивана Приходько и Владимира Петровца, после чего их арестовали на два месяца. Также с ними находились один гражданский и несовершеннолетний, которым также объявили подозрение.

Уже в мае 2020 года появилась информация, что двое полицейских вышли по-тихому из СИЗО под залог. За них якобы внесли крупную сумму в марте 2020 года.

Напомним, Вакарчук-старший умер: Украина в трауре, первые подробности.

Также Politeka писала, что трагедия настигла Пашинского после выхода из СИЗО, соратники в трауре: последнее фото поражает.