Жизнь на "освобожденном Донбассе" по душе не всем

Жители ОРДЛО запустили в соцсети новый флешмоб, адресованный россиянам

О нем рассказал блогер Фашик Донецкий в колонке для «Антикора», продемонстрировав снимки, взятые из запрещенной в Украине социальной сети «ВКонтакте».

«Приглашаю всех на фотовыставку идиотов. На полном серьезе. На выставке будут реальные фото тех, кто ненавидит Украину, топит за рф, за дыныры, но, с*ка, почему-то не хочет жить на безбиндерщине. Все совпадения - не совпадения», – эмоционально начал он.

Хэштег #откройтепутькпривычнойжизни – требование жителей оккупированных территорий Украины россиянам открыть границу и пустить их на заработки в РФ.

«Лично мое мнение - сам хэштег немного неверно озвучен, намного лучше было бы, если б вместо -откройтепутькпривычнойжизни- написали шось в стиле #рашкадайпожрать или #хочуработатьзаеду. Ну или #путендайпожрать», – иронизирует автор.

В свою очередь российские пропагандисты взяли флешмоб в оборот и подают его как реакцию на то, что у бедных жителей Донбасса нет денег, поскольку Россия закрыла границы, а работать в «республиках» люди не хотят.

Такое поведение людей блогер называет лицемерием.

«Оказывается на территории без биндер все плохо, зряплаты маленькие, хочется чего-то большего, а значит, им должны открыть границу россияне, которые сами в лютой от последствий вируса. Странно, согласитесь, что "привычная жизнь" предполагает не жизнь в своем городе, а поездку гастарбайтером на россию. Получается, что типа сми дыныры врут или как?», – отмечает Фашик Донецкий.

В конце публикации он посоветовал присмотреться на лица на фото, которые являются фанатами Путина и «ДНР», однако работать и жить в оккупации почему-то не хотят.

«Так выглядят лицемеры с черными поясами в этой дисциплине. Конец», – подытожил он.

Ранее мы писали, что главарь «ДНР» боевиков Денис Пушилин подготовил пути отхода с Донбасса. Он обзавелся недвижимостью под Санкт-Петербургом. Причем в квартире, кроме него, зарегистрирована и глава «МИД ДНР» Наталья Никанорова.

Напомним, в "ДНР" решили нанести "удар" по экономике Украины.

Как сообщала Politeka, боевики «Л/ДНР» приведены в боевую готовность.

Также Politeka писала, что украинцы из своего кармана заплатят за "Вечерний квартал" и "экстрасенсов" для ОРДЛО.