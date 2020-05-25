Заявления о том, что на Донбассе боевики самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" собираются наступать, участились в последнее время

Военный обозреватель Михаил Жирохов рассказал, чего стоит ожидать на самом деле, передает «Апостроф».

Он уверен, что подобные заявления являются информационным пузырем. "Армии Л/ДНР" – ширма для регулярных войск России, у них нет наступательных возможностей.

Эксперт подчеркивает, что вооруженные формирования боевиков – это только "мясо", у них нет ни службы мобилизации, ни резервистов.

"…То есть весь их наступательный порыв кончится через три-четыре дня. Люди, которые находятся сейчас в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – Ред.) с оружием в руках – это марионетки, которые ни на что не влияют. Тем более, что никаких военных маркеров будущего наступления нет", – подчеркнул он.

Отметим, ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин утверждал, что из-за обострения на линии соприкосновения "войска Л/ДНР" приведены в полную боевую готовность.

Добавим, за прошедшие сутки вооруженные формирования России 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 24 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и не менее двух ранили.

Напомним, украинцы из своего кармана заплатят за "Вечерний квартал" и "экстрасенсов" для ОРДЛО.

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