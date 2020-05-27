У ветерана АТО Игоря Корниенко, которого убила компания подростков под Киевом, был шанс выжить

Об этом сообщают Надзвичайні новини.

По информации журналистов, Игорь Корниенко мог бы выжить, если бы компания подростков сразу вызвала бригаду медиков на место расправы.

По версии следствия, группа несовершеннолетних в Вышгороде первою напала на старших мужчин, среди которых был ветеран АТО Игорь Корниенко и его друг.

"Во время драки пострадавший достал из чехла карабин. Он сделал предупредительный выстрел вверх холостым патроном. После чего карабин был выбит из рук, и 16-летний парень выстрелил во внутреннюю часть бедра", - сообщил в комментарии журналистам и.о. главы следствия Вышгородского отдела полиции Богдан Корольчук.

Малолетнего стрелка задержали и отправили под суд. На него в зале надели бронежилет, чтобы не произошло самосуда.

"У него был выстрел в пах. И кровотечение, и наверное, он пытался чем-то там, но не успел. Это же быстро очень. И умер", - заявила подруга погибшего "Корнея".

Ранее мы рассказывали о том, что под Киевом жестоко убили 45-летнего ветерана АТО Игоря Корниенко. Инцидент произошел в ночь на 23 мая на центральной улице Вышгорода. Между компанией взрослых, где находился ветеран Игорь Корниенко и подростками вспыхнул словесный конфликт, который перерос в драку.

Мужчины пытались отпугнуть компанию, для этого военный применил оружие, но выстрелил вверх, после чего несовершеннолетний выхватил у него карабин и совершил роковой выстрел.

Правоохранителям удалось задержать банду виновников. Трое из них оказались несовершеннолетними: от 15 до 17 лет. Еще одному было 19 лет.

Напомним, жизнь офицера трагически оборвалась, без отца остались двое детей: "Не рассчитал силы".

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