Из Киево-Печерской лавры начали вывозить иконы, книги и другие ценные вещи

Об этом сообщает издание ХВИЛЯ.

По данным источников, церкви и библиотеки святыни опустели на глазах.

"Люди изнутри говорят, что много ценностей, дорогих икон, антикварных книг, старинной одежды сейчас выносится из Лавры, церкви и библиотеки опустели на глазах. Заменяют на копии, или вешают табличку, что забрали на реставрацию", - говорится в сообщении.

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Лавра

Также известно, что все вынесенное со святыни прячется по домам и квартирам тех священников, которые пользуются личным доверием Онуфрия.

"Когда будет восстановлен полноценный трафик, это будет вывозиться в Москву. Распределяется также золото и нал", — указано в сообщении.

Более того, по данным источников, настоятель Киево-Печерской лавры Владыка Павел ищет способ перевезти в Москву мощи. Сообщается, что пока есть заказы на транспортировку мощей 10 человек.
 
Имеется две версии приходящего: в храме "готовят эвакуацию", вторая — епископ РПЦ патриарх Кирилл, не имеющий возможности приехать в Киев, захотел "сувениры".
 
Ранее мы сообщали, что россияне требовали от украинских властей разрешить доставить в Киево-Печерскую лавру гуманитарную помощь для «братьев по вере», которые заразились китайским вирусом.
 

Эту информацию подтвердила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова. Ранее к ней обращалась ее российская коллега Татьяна Москалькова с просьбой о помощи с доставкой в Лавру груза.

По ее словам, речь идет о двух тоннах лекарств, дезинфицирующих средствах, масках, перчатках и других средствах для борьбы с вирусом.

Такое циничное требование вызвало шквал возмущения среди украинцев, начиная от политиков и блогеров и заканчивая рядовыми гражданами. Они считают, что если власти согласятся на это, то речь пойдет о сдаче национальных интересов и угрозе безопасности государства. Немало людей уверены, что гумконвоем обратно увезут из Лавры ценности, а также в том, что это – провокация Кремля.