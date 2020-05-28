Из Киево-Печерской лавры начали вывозить иконы, книги и другие ценные вещи

Об этом сообщает издание ХВИЛЯ.

По данным источников, церкви и библиотеки святыни опустели на глазах.

"Люди изнутри говорят, что много ценностей, дорогих икон, антикварных книг, старинной одежды сейчас выносится из Лавры, церкви и библиотеки опустели на глазах. Заменяют на копии, или вешают табличку, что забрали на реставрацию", - говорится в сообщении.

Также известно, что все вынесенное со святыни прячется по домам и квартирам тех священников, которые пользуются личным доверием Онуфрия.

"Когда будет восстановлен полноценный трафик, это будет вывозиться в Москву. Распределяется также золото и нал", — указано в сообщении.

Более того, по данным источников, настоятель Киево-Печерской лавры Владыка Павел ищет способ перевезти в Москву мощи. Сообщается, что пока есть заказы на транспортировку мощей 10 человек.

Имеется две версии приходящего: в храме "готовят эвакуацию", вторая — епископ РПЦ патриарх Кирилл, не имеющий возможности приехать в Киев, захотел "сувениры".