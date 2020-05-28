Из Киево-Печерской лавры начали вывозить иконы, книги и другие ценные вещи
Об этом сообщает издание ХВИЛЯ.
По данным источников, церкви и библиотеки святыни опустели на глазах.
"Люди изнутри говорят, что много ценностей, дорогих икон, антикварных книг, старинной одежды сейчас выносится из Лавры, церкви и библиотеки опустели на глазах. Заменяют на копии, или вешают табличку, что забрали на реставрацию", - говорится в сообщении.
Звезда «Сватов» ошарашила признанием о новом сезоне сериала: «Будет мало...»
Девушка Бонда Ольга Куриленко свела с ума формами в узком купальнике: "Тело просто отпад"
"Похоронили": выяснилась правда о Борисе Моисееве, Пугачева не смогла молчать
Бузова показала себя без косметики и в домашней одежде без белья: "Аж больно смотреть..."
Также известно, что все вынесенное со святыни прячется по домам и квартирам тех священников, которые пользуются личным доверием Онуфрия.
"Когда будет восстановлен полноценный трафик, это будет вывозиться в Москву. Распределяется также золото и нал", — указано в сообщении.
Эту информацию подтвердила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова. Ранее к ней обращалась ее российская коллега Татьяна Москалькова с просьбой о помощи с доставкой в Лавру груза.
По ее словам, речь идет о двух тоннах лекарств, дезинфицирующих средствах, масках, перчатках и других средствах для борьбы с вирусом.
Такое циничное требование вызвало шквал возмущения среди украинцев, начиная от политиков и блогеров и заканчивая рядовыми гражданами. Они считают, что если власти согласятся на это, то речь пойдет о сдаче национальных интересов и угрозе безопасности государства. Немало людей уверены, что гумконвоем обратно увезут из Лавры ценности, а также в том, что это – провокация Кремля.
Напомним, зараженный священник зазывает украинцев на литургию.
Как писала Politeka, скандальный священник РПЦ "проклял" тех, кто закрывает церкви.
Также Politeka писала, что в Лавре срочно просят у украинцев "пожертвования" из-за вируса.