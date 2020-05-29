Появились новые подробности жестокой бойни на Житомирщине, в которой погибли ветераны АТО

Об этом единственный свидетель трагедии Вадим Федюнин рассказал в интервью изданию Цензор.НЕТ.

По его словам, ему удалось убежать от Анатолия Захаренко, который расстрелял его побратимов, но долго не мог добиться помощи местных жителей.



Первые выстрелы свидетель услышал к 11 вечера.

"Раздались выстрелы. И крики одновременно с выстрелами. "Ах ты ж, с*ка". И выстрелы. "Ах ты ж, с*ка". Он приговаривал, когда стрелял. Это вообще. Это кошмар был сильный, конечно… Два выстрела. Я крикнул: "Пацаны, он подстрелил Малька!". Крикнул Финн в соседней комнате: "Пацаны, он выстрелил в Ромку!" – рассказал мужчина.

"Забегаю я в село. Село начинается, улица идет с этих озер, оно вдоль речки идет. И улица освещена. А я же еще, видите, в очках, у меня минус четыре. Зашел в третью хату, но дедушка отвернулся, выключил свет", — продолжил Федюнин.



Через время свидетель трагедии побежал к другим домам, где просил, чтобы помогли его раненым друзьям.

"Не помню, кто открыл. Я говорю: "Бл#дь, у Толика, у Кацапа (его Кацапом там называют), вызовите полицию, скорую, там раненые пацаны!". Позвонили сыну Толика... Хозяева прятались в доме, звонили из дому: "Все, вали отсюда, нам не надо неприятностей". Ломлюсь в хаты, никто мне не открывает. Свет все тушат", – продолжил он в общении с журналистами.



Федюнин также опасался, что арендатор озера Анатолий Захаренко может явиться в село, чтобы расправиться с ним.

"Смотрю, свет напротив включается. Двор такой нормальный, выходит дядька здоровый, шевроны. Я: "Ой, класс, братушаня, посмотри, я босиком, вызови милицию, скорую!" "Відійди отсюда, я тебе зараз палкою, тільки що у мене по подвір’ю лазив. Нічого не хочу слухать, які убійства, який Толік, не знаю ніякого Толіка!", — с тревогой вспоминает очевидец массовой бойни на Житомирщине.



Подытоживая, Федюнин добавил, что его согласились выслушать лишь в четвертом по счету доме, а хозяином оказался сотрудник спецслужб, у которого при себе было оружие.

"В следующей хате горит свет. Подбегаю, отбиваюсь от собачки. Стучу. Жена зовет мужа. Выходит трезвый человек, спортивный, накачанный. Потом я уже увидел, что у него пистолет был, "резинка", видно. Он вызвал, он начал звонить. Вызывает полицию. Выслушал сначала меня. Говорит, я сотрудник спецорганов, не переживай, рассказывай, я тебя не выгоню. Звонит к себе на службу и говорит… Он говорит по телефону: "Ко мне пришел такой-то, заявил о том-то. Я достаю оружие, буду его защищать". То есть, там зафиксировано это все. Вот и все, в принципе", — резюмировал единственный свидетель бойни в общении с журналистами.



Ранее мы рассказывали о трагедии, которая случилась 22 мая неподалеку от села Новоселица Попелянского района Житомирской области.

Компания из 8 мужчин приехала на рыбалку на местный пруд, где к ним присоединился арендатор. Друзья распивали алкоголь, а затем шестеро из них устроились спать в сарае на берегу водоема, а двое продолжили выпивать с арендатором пруда – профессиональным охотником Анатолием Захаренко.

В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт и арендодатор пруда взялся за ружье, застрелив семерых человек. Среди погибших были офицеры НГУ и ветераны АТО.

Напомним, отправил на тот свет семерых друзей: драма разыгралась под Житомиром, первое фото с места.

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