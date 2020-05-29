Появились новые подробности жестокой бойни на Житомирщине, в которой погибли ветераны АТО

Об этом единственный свидетель трагедии Вадим Федюнин рассказал в интервью изданию Цензор.НЕТ.

По его словам, ему удалось убежать от Анатолия Захаренко, который расстрелял его побратимов, но долго не мог добиться помощи местных жителей.

расстрел под житомиром, бойня, убийство под Житомиром

Первые выстрелы свидетель услышал к 11 вечера.

Популярные статьи сейчас

Денег можно не ждать: в Пенсионном фонде рассказали, кто останется без выплат

Скачок доллара, подробности «инсульта» у Москаля и исчезновение банкоматов – главное за ночь

Русская Кардашьян натянула на свои спелые "ягодки" маленький купальник: "Едва прикрывал..."

"Холостяка" внезапно перекосило, эмоции вырвались сами собой: "Максу попалась девушка не для..."
Показать еще

"Раздались выстрелы. И крики одновременно с выстрелами. "Ах ты ж, с*ка". И выстрелы. "Ах ты ж, с*ка". Он приговаривал, когда стрелял. Это вообще. Это кошмар был сильный, конечно… Два выстрела. Я крикнул: "Пацаны, он подстрелил Малька!". Крикнул Финн в соседней комнате: "Пацаны, он выстрелил в Ромку!" – рассказал мужчина.

"Забегаю я в село. Село начинается, улица идет с этих озер, оно вдоль речки идет. И улица освещена. А я же еще, видите, в очках, у меня минус четыре. Зашел в третью хату, но дедушка отвернулся, выключил свет", — продолжил Федюнин.

Через время свидетель трагедии побежал к другим домам, где просил, чтобы помогли его раненым друзьям.

"Не помню, кто открыл. Я говорю: "Бл#дь, у Толика, у Кацапа (его Кацапом там называют), вызовите полицию, скорую, там раненые пацаны!". Позвонили сыну Толика... Хозяева прятались в доме, звонили из дому: "Все, вали отсюда, нам не надо неприятностей". Ломлюсь в хаты, никто мне не открывает. Свет все тушат", – продолжил он в общении с журналистами.

Федюнин также опасался, что арендатор озера Анатолий Захаренко может явиться в село, чтобы расправиться с ним.

"Смотрю, свет напротив включается. Двор такой нормальный, выходит дядька здоровый, шевроны. Я: "Ой, класс, братушаня, посмотри, я босиком, вызови милицию, скорую!" "Відійди отсюда, я тебе зараз палкою, тільки що у мене по подвір’ю лазив. Нічого не хочу слухать, які убійства, який Толік, не знаю ніякого Толіка!", — с тревогой вспоминает очевидец массовой бойни на Житомирщине.

расстрел под житомиром, бойня, убийство под Житомиром

Подытоживая, Федюнин добавил, что его согласились выслушать лишь в четвертом по счету доме, а хозяином оказался сотрудник спецслужб, у которого при себе было оружие.

"В следующей хате горит свет. Подбегаю, отбиваюсь от собачки. Стучу. Жена зовет мужа. Выходит трезвый человек, спортивный, накачанный. Потом я уже увидел, что у него пистолет был, "резинка", видно. Он вызвал, он начал звонить. Вызывает полицию. Выслушал сначала меня. Говорит, я сотрудник спецорганов, не переживай, рассказывай, я тебя не выгоню. Звонит к себе на службу и говорит… Он говорит по телефону: "Ко мне пришел такой-то, заявил о том-то. Я достаю оружие, буду его защищать". То есть, там зафиксировано это все. Вот и все, в принципе", — резюмировал единственный свидетель бойни в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о трагедии, которая случилась 22 мая неподалеку от села Новоселица Попелянского района Житомирской области.

Компания из 8 мужчин приехала на рыбалку на местный пруд, где к ним присоединился арендатор. Друзья распивали алкоголь, а затем шестеро из них устроились спать в сарае на берегу водоема, а двое продолжили выпивать с арендатором пруда – профессиональным охотником Анатолием Захаренко.

В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт и арендодатор пруда взялся за ружье, застрелив семерых человек. Среди погибших были офицеры НГУ и ветераны АТО.

Напомним, отправил на тот свет семерых друзей: драма разыгралась под Житомиром, первое фото с места.

Как сообщала Politeka, появились скандальные детали трагедии с бойцами АТО под Житомиром, стрелок заговорил

Также Politeka писала, что "Были не разлей вода": появились кадры и подробности об украинских воинах, расстрелянных под Житомиром