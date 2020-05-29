Копы-мучители, которые издевались над молодой женщиной в отделении полиции, хотели "повесить" преступление на ее бывшего мужа

Об этом Александр Пономаренко лично рассказал в интервью журналистам, передает ТСН.

По его словам, в роковой вечер один из подозреваемых вызывал его на допрос, чтобы повесить на мужчину ограбление местного магазина.

"Ездил в райотдел, меня звали вечером в участок, но я ему (Николаю Кузиву) сказал – если надо меня допрашивать, вызывайте утром, возьму людей, которые знают, где я был, и подтвердят, что никаких магазинов не было", – вспоминает муж женщины, над которой измывались копы.

Пономаренко также добавил, что он общался со вторым пострадавшим, а также соседом бывшей жены Михаилом, который подвозил Нелю в отдел полиции в злополучный вечер.

"Этот пацан (второй пострадавший), который был в райотделе, говорит, что над ним там так издевались, так били, что он готов был во всем признаться и все сказать. Его вызвали на допрос и как я понял, заставили сказать, что якобы во время преступления были он, Неля и я", – подчеркнул мужчина в общении с журналистами.

Бывший муж общался с Нелей после инцидента в отделении полиции, но женщине сейчас сложно говорить об этом.

Ранее мы рассказывали, что на Киевщине копы издевались над молодой женщиной. Как известно, в больницу на Киевщине поступила женщина 1994 года рождения.

Молодая мать обвинила правоохранителей в избиении и изнасиловании. По информации ГБР, один из силовиков открыто пытал женщину в своем рабочем кабинете.

"Применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля - надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую", - информирует пресс-служба ведомства.

В ГБР сообщили, что копы успели поиздеваться и над мужчиной, который также находился в отделении полиции.

Напомним, издевательства полицейских над девушкой всколыхнуло Украину, новые подробности

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