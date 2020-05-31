Украинцы застряли на границе с Венгрией из-за перекрытого пункта пропуска

О назревающем конфликте на украинско-венгерской границе сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.

Как сообщается, ситуация на КПП «Тиса» накалилась из-за контрабанды. Если ранее частные предпринимателям удавалось завезти посылки под видом отправлений от граждан Украины, проживающих за границей, за 500 евро с автобуса, то теперь их обязуют растамаживать товар по цене 1 €/кг.

Водители и пассажиры автобусов отказываются платить по новым тарифам и перекрывают выезд из КПП для всех желающих пересечь границу. Из-за этого на ней образовались настоящие пробки. Известно, что сейчас на границе стоит 50 неоформленных бусов.

К КПП прибыли все резервы Чопского пограничного отряда и дополнительно 50 пограничников из города Львов. Они заблокировали своими автомобилями возможность без оформления покинуть КПП. При этом застрявшие на границе люди разозлились и столкнули машины пограничников в кювет. В сети появились кадры потасовки.

Очередь на КПП с венгерской стороны уже растянулась на несколько километров.

Ранее мы сообщали, что смена на наблюдательном посту на админгранице с оккупированным Крымом обернулась ЧП. Известно, что инцидент произошел 30 мая около 5 часов утра.

В частности, на наблюдательном посту, который расположен на административной границе с оккупированным российскими войсками Крымом, бесследно исчез боец ВСУ.

Военные отмечают, что поисковые мероприятия не принесли положительных результатов: офицер на телефонные звонки не отвечает, его точное местонахождение неизвестно.

Напомним, ЧП на украинской границе: бойца ВСУ дерзко похитили, первые подробности.

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, как будет работать безвиз после открытия границ: "есть ограничения, но...".

Также Politeka писала, что Украина открывает границы, но есть и ограничения: «пересечь можно только…».