В Европейской комиссии рассказали, будет ли работать безвизовый режим между Украиной и ЕС после открытия границ

Как рассказала замдиректора Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС Катерина Матернова, автоматически пандемия и ее последствия не влияют на безвизовый режим, но из-за вируса есть ряд ограничений в Евросоюзе, передает «Европейская правда».

«Есть определенные ограничения передвижения и в пределах Шенгенской зоны, и ЕС, но это лишь ограничение передвижения, а не автоматическая связь между режимом безвиза и пандемией», - объяснила Матернова.

По ее словам, в ЕС на данный момент уже готовятся к восстановлению режима путешествий, но не рассчитывают, что он восстановится в ближайшее время.

Кроме этого, Матернова добавила, что сегодня уровень отношений между Украиной и ЕС высок как никогда. Она объяснила, что соглашение об ассоциации Украины с ЕС связано с большим количеством обязательств, которые берет на себя наша страна, а также рядом законов, правил и процедур, которые должны у нас принять и выполнять.

Отметим, что Украина в свою очередь готовится открыть границы после очередного смягчения карантина. Сегодня уже открыто несколько пунктов пропуска на границе с Венгрией.

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