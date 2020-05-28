В ближайшее время на границе Украины заработают до сотни КПП

Украина продолжает открывать новые пункты пропуска на границе в рамках смягчения карантина. В частности, в ближайшее время будут открыты еще 66 КПП на границах с Молдовой и странами Евросоюза. Соответствующее постановление с подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля появилось на правительственном портале.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии РБК -Украина пояснил, что это постановление не публиковалось неделю, поэтому указанные 66 КПП не могли открыть.

Он также рассказал, что Госпогранслужба уже проинформировала пограничные службы других стран об открытии дополнительных КПП. Это дало зарубежным пограничникам время на то, чтобы восстановить пропуск со своей стороны. При этом Демченко отметил, что открытие пунктов пропуска не гарантирует того, что пропуск возобновиться сразу же.

Новые КПП должны открыться с 29 мая.

Также уточняется, что есть и определенные ограничения. Так, пересечь границу с Россией и Беларусью можно только пешком: пункты пропуска в эти страны остаются закрытыми для автомобилей.

Также отмечается, что будут открыты железнодорожные пункты пропуска "Рава-Русская" и "Хыров" на границе с Польшей, а также "Тересва" и "Деловое" на границе с Румынией.

Ранее мы писали, что украинцы массово бросились на заработки в Польшу, устроив коллапс на границе.

Огромные очереди выстроились на пешем переходе «Шегини-Медика» на границе Украины с Польшей, через который украинские заробитчане буквально ломятся на заработки в Европу.

Из-за пропускных способностей пункта тысячи украинцев вынуждены стоять в очередях минимум по 5-6 часов. Уставшие люди буквально штурмуют границу.

Напомним, ЕС принял радикальное решение, украинцам назвали дату открытия границ.

Как сообщала Politeka, новый штурм границы Украины, появилось срочное обращение: "Около 200 тысяч...".

Также Politeka писала, что украинцы ломанулись на отдых, номера раскуплены: где будет вспышка эпидемии после майских.