Копы-мучители из отделения полиции в Кагарлыке уже не первый раз "отличаются"
Об этом пишет ТСН.
По информации журналистов, пытки и изнасилование в местном отделе полиции были не единственными ЧП.
Так, следователи получили информацию о других случаях издевательства в местном отделе полиции.
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За помощью к силовикам обратились еще трое потерпевших: их тоже допрашивали полицейские Николай Кузив и Сергей Сулима.
«Назначены экспертизы, поскольку выявленные дополнительные потерпевшие в этом деле от рук указанных правоохранителей», - заявил и.о. главы ГБР Александр Соколов.
Но правоохранители пока не спешат раскрывать подробности прошлых инцидентов в интересах следствия и не исключено, что жертв может оказаться еще больше.
«Давайте мы завершим досудебное расследование. У стороны защиты будет возможность ознакомиться с материалами. И уже во время заседаний будут освещены факты», - продолжил Соколов.
Ранее мы рассказывали о том, как под Киевом полицейские пытали и насиловали молодую девушку прямо в отделении полиции.
Жертва спустя несколько часов обратилась за помощью к медикам, а в СМИ разгорелся нешуточный скандал. Оборотней в погонах задержали детективы ГБР, против копов открыты уголовные дела.
Позже пострадавшая женщина раскрыла подробности пыток. Она отметила, что силовики пытались "повесить" на нее ограбление местного магазина, а после отказа "сотрудничать" - начали над ней издеваться.
Девушка также заявила, что ее избивали ногами и кулаками даже в туалете. Через время ее вновь отвели в кабинет, где начались пытки с противогазом.
В злополучном кабинете, где ее неоднократно насиловали, находились именно подозреваемые Сулима и Кузив.
Напомним, издевательства полицейских над девушкой всколыхнуло Украину, новые подробности
Как сообщала Politeka, жертва копов в Кагарлыке прервала молчание, чтобы рассказать правду
Также Politeka писала, что рассекречены новые детали и фото копов-мучителей из Кагарлыка