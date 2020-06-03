Молодая девушка, над которой копы измывались прямо в отделении полиции, рассказала нюансы фатальной ночи

Об этом женщина призналась в эфире украинского телеканала, передает Обозреватель.

По ее словам, в отделении полиции, помимо подозреваемых Кузива и Сулимы, были еще офицеры, которые отчетливо слышали, как над ней издевались.

"Завели меня на второй этаж, и там уже начали: "Давай, рассказывай про этот магазин". Говорю: "Я даже не знала, что ограбили или что". "Да что ты мне рассказываешь?! Ты что, врешь?!". Там полицейскому говорит: "Давай, противогаз неси". Двери открыты были. И там же их много сидело, по кабинетам: там тот, там тот – и все же слышали, и никто не выходил. Начал меня душить. Одевал мне противогаз и так зажимал его внизу. Потом стул мне дал, говорит: "Садись на стул". Потом я аж в штаны пописала – так испугалась. Разбил мне нос, кровь покапала", – с тревогой вспоминает пострадавшая.

Девушка также заявила, что ее избивали ногами и кулаками даже в туалете. Через время ее вновь отвели в кабинет, где начались пытки с противогазом.

"Там наставлял мне пистолет, говорит: "Сейчас колено прострелю!". Просила: "Только не убивайте!". Потом пришел Сергей с коньяком и курицей. Там они пили, пока я прикована была наручниками. Потом Сергей же давай ко мне… Я сижу, он подходит ко мне, что-то кулаками вот так начинает меня… "Ну, что, будешь сегодня моя? Я тебя сегодня разорву! Этот Сергей заставлял меня, ну, пить. Там немного было уже коньяка", – откровенно призналась жертва копов-мучителей.

В злополучном кабинете, где ее неоднократно насиловали, находились именно подозреваемые Сулима и Кузив.

"В кабинете Коля сел за компьютером, а Сергей встал и говорит: "Давай, раздевайся!". Разделся, сел на диван белый, там белый же диван такой большой. Сел на тот диван: "Ты все будешь делать, что я сказал. А если не будешь делать, то будешь получать". Снял штаны и трусы свои. И насиловал", – рассказала молодая девушка и добавила, что ее насиловали несколько часов, а потом копы-мучители отпустили ее из-за бессилия.

"Он меня где-то часа три-четыре насиловал по-всякому – что хотел, то и делал. И бери так, и туда. "Ты что, я тебя сейчас научу! Ты что, не умеешь так делать?!". Я уже падала. Потом попросилась снова в туалет, и так второй раз не выдержала уже. "Все-все, малая, я тебя больше не буду трогать". Видит, что уже никакая", – добавила жертва в эфире украинского телеканала.

Ранее мы рассказывали о том, как под Киевом полицейские пытали и насиловали молодую девушку прямо в отделении полиции.

Жертва спустя несколько часов обратилась за помощью к медикам, а в СМИ разгорелся нешуточный скандал. Оборотней в погонах задержали детективы ГБР, против копов открыты уголовные дела.

Помимо этого, подозреваемые успели поиздеваться над другим мужчиной, который также был в отделении полиции.

Напомним, издевательства полицейских над девушкой всколыхнуло Украину, новые подробности

Как сообщала Politeka, "Только в голову, без слов": с врачом-героем АТО расправились в центре Киева, подробности

Также Politeka писала о расстреле молодой пары в Кривом Роге: стало известно о новой смерти, подробности и фото.