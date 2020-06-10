В Тернопольской области во вторник, 9 июня, пронесся страшный смерч

Как передает Politeka.net, жуткие кадры сразу с нескольких населенных пунктов опубликовали очевидцы в соцсетях. (чтобы посмотреть видео, доскролльте видео до конца)

По словам очевидцев, в их местности такого ранее никогда не было.

Больше всего пострадал Козеевский район, где сразу два населенных пункта почувствовали всю силу стихии.

На видео видно черный вихрь, который движется по полю как будто в фильмах про Техас.

Лишь смельчаки, которые хотели запечатались жуткие кадры не побоялись выйти на улицу. Остальные жители попрятались по домам.

Стоить отметить, что подобные случаи участились на территории нашей страны.

Ранее, еще один смерч внушительных размеров, вероятно, водяной (waterspout), был замечен Дмитрием Рыжко в селе Хорлы, Херсонская область 3 июня. На фото видно, что вихрь начал формироваться над водной поверхностью и затем уже вышел непосредственно на побережье полуострова Горький Кут.

Такие смерчи у нас в стране — редкое атмосферное явление. Точная причина таких частых торнадо неизвестна, но возможный виновник торжества — глобальное потепление.

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