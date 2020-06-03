ГСЧС предупреждает украинцев об ухудшении ситуации в бассейнах рек из-за сильных ливней

Как передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, по данным Укргидрометцентра, объявлено в связи с развитием и формированием дождевого паводка ожидается выход воды на пойму.

В частности, 3 июня на р. Днестр - пост Залещики в Тернопольской области - ожидается подъем уровня воды на 1,3 - 2,2 метра по сравнению с показателями по состоянию на 8 утра 2 июня.

Также 3-5 июня на отдельных участках рек бассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях. Здесь уровень воды подскочит на 0,1 - 0,6 метра по сравнению с уровнем, который был 2 июня.

Местами на этих территориях возможен выход воды на заводь.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 3 июня в Украине в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются умеренные дожди; температура ночью 3-8 выше нуля, днем ​​11-16 градусов тепла.

На остальной территории ночью без существенных осадков, лишь на Луганщине, а также днем ​​в большинстве областей кратковременные дожди, местами с грозами; температура ночью 4-9 градусов тепла, на востоке страны и побережье морей прогреется до 12 градусов, днем ​​14-19 со знаком +, в юго-восточной части до 22 тепла. Ветер преимущественно южный, 7-12 метров в секунду.

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