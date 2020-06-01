Лето в Украине начнется с обильных дождей и гроз со шквальным ветром

О том, какой будет погода в июне, рассказали синоптики Укргидрометцентра. Так, специалисты сообщили, что средняя температура в первый месяц лета составит от +20 до +25 градусов. Кроме того, украинцам надо быть готовыми к обильным осадкам.

«В зависимости от региона возможны колебания в пределах 1 градуса. Обычно июнь довольно прохладный и дождливый. Если говорить о дождях, то количество осадков будет в пределах нормы. То есть первая декада июня будет довольно прохладной, особенно по сравнению с прошлым годом», - уточнил начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

В свою очередь, синоптики Gismeteo уточнили, какой будет погода в регионах. Они отмечают, что лето в Украине начнется с сильных дождей, а вот под конец добьет настоящей жарой.

В Киеве будет дождить всю первую половину июня. Температура будет колебаться в пределах +13…+30 градусов.

Похожая ситуация ожидается и в других регионах, где первые две недели месяца обещают быть дождливыми, а уже затем люди могут рассчитывать на летнее солнце и температуры до +35 градусов.

В целом синоптики предупреждают, что лето будет жарким.

«Нужно рассчитывать на то, что лето будет жарким, с грозами. Конечно, будут какие-то опасные природные явления, такие как локальное выпадение града, шквалы, сильные ливни», - рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Стоит отметить, что ранее Кульбида предупреждал, что 2020 год имеет все шансы стать самым жарким в истории, однако в основном из-за аномально теплых зимних месяцев.

В свою очередь, климатолог Вера Балабух предупредила, что летом в Украину придет жара с засухой, которая периодически будет сменяться сильными ливнями.

«Мы будем наблюдать резкие смены погоды, как говорится, день — в майке, день — в фуфайке. Особенно это касается июня. Вот сейчас холодный май, но в последние дни уже начнется лето и температура воздуха будет +25...+30 градусов», - добавила эксперт.

Напомним, погода испортит украинцам начало лета, синоптики предупредили о новом ударе.

Как сообщала Politeka, лето отменяется, погода с первых дней июня ударит по украинцам.

Также Politeka писала, что стихийное бедствие надвигается на Украину, появилось предупреждение.