Погода продолжает сыпать аномалиями и совсем не обращает внимания, что на календаре уже лето

Так, первый календарный день лета на горе Поп Иван в Карпатах выпал снег, а температура опустилось до показателя в ноль градусов. Об этом сообщили в пресс-службе Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"По состоянию на 7:45 1 июня на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер северо-западный 6 м/с. Температура воздуха 0°С", - говорится в сообщении.

По словам горного спасателя Василия Фицака, в этот же день четыре года назад на горе уже была теплая погода и цвели цветы. Соответствующим воспоминанием он поделился на своей странице в Facebook.

Отметим, что 1 июня оказалось вовсе не летним и в других регионах страны. Так в Харьков лето пришло с ливнем, грозой, градом и холодным ветром.

Град прошел и на Ровенщине.

Неприятный рекорд был установлен в столице несколькими днями ранее. Так, 30 мая в Киеве выпало рекордное количество осадков, что почти ликвидировало недобор влаги, который наблюдался в Киеве с лета 2019 года. Об этом сообщила метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений, в Киеве в субботу на проспекте Науки впервые с 1891 года выпало 29,5 мм осадков, что на 10,2 мм больше, чем это было этого числа в 1941 году. В процентном соотношении на проспекте выпало 230% климатической нормы.

Среднемесячная температура воздуха в последний месяц весны в Киеве составляла +12,4 градусов, что на 2,8 градуса ниже климатической нормы. Холоднее всего было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до 2 градусов выше нуля, а 11 мая было максимально жарко - +27,6.

Напомним, уникальное явление заметили в небе над Одессой, от увиденного захватывает дух: фото.

Как сообщала Politeka, в сети показали, как затопило Одесскую область, видео: "потоки воды хлынули с горы".

Также Politeka писала, что июнь отыграется на украинцах за теплую зиму, подробный прогноз: "Ливни, грозы и опасные..."