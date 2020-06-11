На днях, после двухнедельной пропажи, в Таиланде обнаружили тело украинской журналистки из Днепра 32-летней Ольги Фроловой

Трагическая новость вызвала резонанс в обществе. До сих пор люди гадают, что же случилось с молодой, красивой девушкой и матерью сына.

Разлагающийся труп Ольги обнаружил сотрудник отеля на острове Самуи. Тело девушки лежало под пальмовыми листьями на крою тропинки, а рядом с ней был рюкзак с деньгами и лекарствами, пишет Обозреватель. Однако пропал телефон и ноутбук. Первый могла продать сама Ольга.

Позже некоторые вещи девушки нашли в торговом центре.

На первый взгляд местная полиция не обнаружила следов насильственной смерти, но сейчас ожидаются результаты вскрытия.

Друзья Фроловой сообщили о том, что мужа погибшей, Дмитрия, задержала полиция. Об официальных обвинениях ничего неизвестно, хотя правоохранители уже назвали смерть украинки убийством.

Стоит отметить, что после 12 лет брака за два месяца до трагедии Ольга рассталась со своим мужем. Девушка ушла к тренеру по фитнесу Филиппу Амстронгу, роман с которым длился уже год.

Два года назад Оля призналась в соцсети, что страдает о биполярного расстройства и попросила прощение за свое поведение.

Друзья отзываются об украинке, как об умной, сильной личности, которая не могла покончить с собой.

Кроме того, Фролова была очень талантливой - она рисовала, написала книгу о самоубийце "Уроборс" и делала татуировки.

Как отметил супруг, Ольга несколько раз совершала попытки самоубийства и он боялся, что она воплотит написанное в своей книге.

Тем временем в полиции сообщили, что перед уходом Ольга поссорилась с Филом, причиной были деньги.

Известно, что полиция допросила Фила, взяла у него анализы на ДНК.

Напомним, загадочная трагедия с украинской журналисткой обрастает подробностями: "В рюкзаке нашли..."

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