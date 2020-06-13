Позиции бойцов ВСУ обстреливали российские снайперы-наемники - украинские воины дали отпор

Вражеское укрепление было уничтожено на Светлодарской дуге. Об этом сообщается на Facebook-странице "24 ОМБр имени короля Даниила", передает Politeka.net.

Отмечается, что украинские воины отомстили боевикам за снайперские обстрелы, которые велись по нашим позициям под прикрытием гранатометного огня. Двумя выстрелами из противотанкового гранатомета бойцы ВСУ уничтожили вражеское укрепление и ликвидировали двух противников, еще двоим удалось сбежать со своей позиции.

Украинцы похвалили армейцев за службу родине: "Вот это молодцы парни. Пусть вас Бог бережет! Мы с вами!"; "Треба було ще тих "двох бігущих" прихопити! Бережіть себе дорогі наші воїни"; "Хлопці, пишаємося вами!"

24 ОМБр імені короля Данила знищила ворожі позиції на Світлодарській дузі Днями 24 ОМБр імені короля Данила знищила ворожі позиції на Світлодарській дузі. За підтвердженими даними у противника 2 загиблих. Докладніше у сюжеті Факти ICTV Tania Nakonechna Gepostet von 24 ОМБр імені короля Данила, прес-служба am Samstag, 13. Juni 2020

Напомним, 11 июня из-за несоблюдения боевиками режима прекращения огня на фронте погиб 38-летний боец, которого призвали в ряды ВСУ по контракту.

"На фронте российско-украинской войны погиб младший лейтенант Дмитрий Игоревич Бут, ему было 38 лет... На военную службу по контракту призван Ивано-Франковским городским военным комиссариатом. Служил с марта... Помянем нашего земляка! Война не останавливается...", - написал у себя на Фейсбук мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Очень жаль, что гибнут такие молодые ребята. Вечная память Герою. Пусть с богом покоится", "Трудно поверить... Димка наш однокурсник, выпускник ИФДМА 2005 года, искренний, откровенный и открытый человек. Царство небесное и вечная память...", "Светлая память и Царство Небесное. Склоняю с грустью низко голову. Семье искренние соболезнования", - отреагировали в соцсети украинцы.

Также мы сообщали, Канада после окончания карантинных ограничений возобновит тренировки украинских военнослужащих в рамках военной миссии UNIFIER.

Около 90 солдат, большая часть из которых принадлежит к 1-му полку Канадской королевской конной артиллерии, прибудут в Украину в середине июня. Они присоединятся к своим 60 партнерам, которые уже находятся на определенных местах.

Напомним, непоправимое случилось с мамой героя ВСУ, который загадочно ушел из жизни: "Не выдержала лжи".

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