Полиция Львова сбилась с ног в поисках двух школьниц

13-летняя Ирина Лукова и 14-летняя Виктория Савка пропали в воскресенье, 14 июня, вечером.

Девочки возвращались от своих родственников, которые посадили их на такси, но дома так и не появились. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции во Львовской области.

Родственники заявили о пропаже девочек около полуночи. В розыске несовершеннолетних задействованы сотрудники Шевченковского отдела полиции, а также службы и подразделения полиции Львовщины.

По факту возбуждено уголовное производство по п.1, 2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой «без вести пропавшие».

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Фейсбуке рассказал, в чем была одета одна из девочек, когда их видели в последний раз. По его словам, на Виктории была черная кожаная куртка и черные брюки, а также белые кроссовки.

«Есть еще информация (такси «Рено Кенго» желтого цвета), таксист найден и в Шевченковском райотделе он сообщил, что девушки вышли на Шевченко, 358 (Сильпо), а он продолжил работать», – добавил депутат.

Связаться с девочками также не получается, потому что их телефоны отключены.

Всех, кто владеет хоть какой-то информацией, просят сообщить на 102 или на номер (067) 759 40 05.

Ранее мы писали о том, что в Одессе пропала 16-летняя девушка. Габриелян Лаура Амаякивна, 2003 г.р. покинула место проживания еще 10 июня и до настоящего времени о местонахождении девушки ничего не неизвестно.

Пропавшая была одета в голубую футболку и черные шорты, при себе имела бежевый рюкзак.

Приметы девушки: рост 160 см, худощавого телосложения.

В полиции призвали любую информацию о разыскиваемой сообщать в Портофранковский отдел по телефону (048) 779-49-66 или по спецлинии «102».

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