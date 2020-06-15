Бойцы ВСУ нанесли мощный удар по складу боеприпасов боевиков, уничтожив его
Об этом сообщили на официальной странице в Фейсбук 24 ОМБр имени короля Даниила. Кроме этого, пресс-служба опубликовала видео, на котором видно, как взрывается склад, передает Politeka.net.
В сообщении отметили, что боевики, несмотря на значительные потери, продолжают обстреливать позиции украинских бойцов. Чтобы пресечь атаки, пехотинцы обнаружили месторасположения склада с боеприпасами и нанесли по нему удар.
Отмечается, что оккупанты свозили туда боеприпасы в течение нескольких суток. Бойцы ВСУ уничтожили все старания врага за считанные минуты.
Денег на всех нет, украинцев предупредили о массовой отмене льгот: кто попадет под удар и за что придется платить
Доллар взметнется вверх, новый курс валют неизбежен: украинцев предупредили, что будет из-за МВФ
Циклоны с новой силой обрушатся на Украину, предупреждение синоптиков: "гроза принесет..."
Резкий скачок доллара, ужесточение карантина и надбавки к пенсиям — главное за ночь
«Благодаря умелым и скоординированным действиям военнослужащих бригады, данный склад удалось полностью уничтожить точечным ударом дежурных огневых средств», - заявили в пресс-службе.
В ВСУ предложили украинцам посмотреть, как выглядит адекватный ответ на постоянные атаки врага.
В комментариях под видео украинским бойцам оставили множество слов поддержки.
«Храни Вас бог ребята!», «Родные наши, берегите себя!», «Горжусь, горжусь вами, побратимы!», «Можно вечно смотреть как горит огонь, течет вода и пылает вата», «Божечки! На это же можно смотреть вечно!», «Вперед братики», "Так держать", - пишут пользователи сети.
Напомним, что ракеты запустили в Одесской области: кадры огненного удара слили в сеть.
Как сообщала Politeka, Путин разрешил применить ядерное оружие и издал указ: кто в опасности.
Также Politeka писала, что в небе над Донецком заметили авиацию ВСУ, в "ДНР" переполох: "Такого не было с 2014 года".