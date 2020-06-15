Бойцы ВСУ нанесли мощный удар по складу боеприпасов боевиков, уничтожив его

Об этом сообщили на официальной странице в Фейсбук 24 ОМБр имени короля Даниила. Кроме этого, пресс-служба опубликовала видео, на котором видно, как взрывается склад, передает Politeka.net.

В сообщении отметили, что боевики, несмотря на значительные потери, продолжают обстреливать позиции украинских бойцов. Чтобы пресечь атаки, пехотинцы обнаружили месторасположения склада с боеприпасами и нанесли по нему удар.

Отмечается, что оккупанты свозили туда боеприпасы в течение нескольких суток. Бойцы ВСУ уничтожили все старания врага за считанные минуты.

«Благодаря умелым и скоординированным действиям военнослужащих бригады, данный склад удалось полностью уничтожить точечным ударом дежурных огневых средств», - заявили в пресс-службе.

В ВСУ предложили украинцам посмотреть, как выглядит адекватный ответ на постоянные атаки врага.

Королівські піхотинці знищили ворожий склад боєприпасів (червень 2020) Незважаючи на значні втрати, які ворог несе у смузі відповідальності 24 ОМБр імені короля Данила, він продовжує здійснювати обстріли позицій наших бійців. Відтак, Королівськими піхотинцями було виявлено місце зосередження ворожих боєприпасів на одній із позицій, які окупанти звозили туди протягом кількох діб. Завдяки вмілим та скоординованим діям військовослужбовців бригади, даний склад вдалось повністю знищити точковим ударом чергових вогневих засобів. Запрошуємо переглянути, як виглядає адекватна відповідь по ворожим позиціям, про яку Ви так часто читаєте у зведеннях операції Об'єднаних сил. Gepostet von 24 ОМБр імені короля Данила, прес-служба am Montag, 15. Juni 2020

В комментариях под видео украинским бойцам оставили множество слов поддержки.

«Храни Вас бог ребята!», «Родные наши, берегите себя!», «Горжусь, горжусь вами, побратимы!», «Можно вечно смотреть как горит огонь, течет вода и пылает вата», «Божечки! На это же можно смотреть вечно!», «Вперед братики», "Так держать", - пишут пользователи сети.

Напомним, что ракеты запустили в Одесской области: кадры огненного удара слили в сеть.

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