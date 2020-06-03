Росія може застосувати ядерну зброю на будь-яку атаку

Як передає Politeka.net, відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін.

Згідно з документом, Росія має право застосувати ядерну зброю у відповідь на атаку на її об'єкти інфраструктури, або коли під загрозу буде поставлено саме існування держави, а саме рішення про застосування ядерної зброї приймається виключно президентом РФ.

При цьому ядерний потенціал можна використовувати навіть у випадку напад на РФ із застосуванням неядерної зброї масового ураження, а також зброї.

Раніше військовий експерт Максим Клімов розповів про проблеми хвалених гіперзвукових ракет «Циркон».

За його словами, у них досить вад.

«Однак найгостріше питання «нового гіперзвукового зброї» – системи самонаведення і корекції. Дуже високі швидкості в атмосфері формують навколо боєприпасу оболонку плазми. Відповідно робота класичних головок самонаведення і засобів зв'язку неможлива», - зазначив експерт.

Також він підкреслив, що проблеми з наведенням ускладнюють ураження рухомих цілей.

Експерт звернув увагу на високу вартість «нового гіперзвукової зброї», відповідно об'єктивно обмежене його кількість. Тому немає фінансової можливості забезпечити необхідну кількість боєприпасів, і основою боєкомплекту неминуче будуть «звичайні ракети».

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