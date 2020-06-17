Внезапно оборвалась жизнь парамедика Ирины Шевчишин с позывным "Артистка", которая спасала украинских бойцов на Донбассе
Об этом во вторник, 16 июня, на своей Фейсбук-страничке сообщила лидер ОО "Всеукраинское женское движение "За свободную Украину" Раиса Шматко. Волонтер написала, что Шевчишин трагически погибла, однако деталей не уточнила.
"Господи, друзья, только что я получила не просто плохое известие. У меня просто ступор. Трагически погибла наша дорога посестра "Артистка" - Ирочка Шевчишин. Как же так? Пройти такой ад войны... Солнышко наше, наша красавица улетела на небо... Я не хочу верить, я никогда не смогу в это поверить", - сообщила Шматко.
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Украинцы прощаются с отважным парамедиком, и те, кто ее знал, не могут поверить в случившееся.
"Царство Небесное тебе, Ирочка, и вечная светлая память... Я тоже только что узнала 😰😰"
"Не может быть !!!! как ???"
"Почему столько потерь лучших? Я понимаю на таких людях держится Украина, а Господь забирает к себе! Светлая память и Царство Небесное"
"Это ужас просто... Такой ангел... Теперь на небе"
Трагедия произошла 13 июня. Прапорщик 30-й бригады Добрянский с позывным "Старый" погиб во время выполнения боевого задания. По информации побратимов, жизнь 46-летнего офицера оборвала взорвавшаяся мина.
"Его контракт подходил к концу, и уже через месяц, в июле, он мог вернуться домой, мечтал отпраздновать свадьбу своей единственной дочери и вернуться назад к своим собратьям. Смерть Леонида осиротила семью: жену и 24-летнюю дочь", - резюмировали в пресс-службе 30-й бригады ВСУ.
Напомним, бойцы ВСУ метким ударом отомстили врагу на Донбассе, видео.
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