Украинцы не могут поверить в случившееся

Внезапно оборвалась жизнь парамедика Ирины Шевчишин с позывным "Артистка", которая спасала украинских бойцов на Донбассе

Об этом во вторник, 16 июня, на своей Фейсбук-страничке сообщила лидер ОО "Всеукраинское женское движение "За свободную Украину" Раиса Шматко. Волонтер написала, что Шевчишин трагически погибла, однако деталей не уточнила.

"Господи, друзья, только что я получила не просто плохое известие. У меня просто ступор. Трагически погибла наша дорога посестра "Артистка" - Ирочка Шевчишин. Как же так? Пройти такой ад войны... Солнышко наше, наша красавица улетела на небо... Я не хочу верить, я никогда не смогу в это поверить", - сообщила Шматко.

Украинцы прощаются с отважным парамедиком, и те, кто ее знал, не могут поверить в случившееся.

"Царство Небесное тебе, Ирочка, и вечная светлая память... Я тоже только что узнала 😰😰"

"Не может быть !!!! как ???"

"Почему столько потерь лучших? Я понимаю на таких людях держится Украина, а Господь забирает к себе! Светлая память и Царство Небесное"

"Это ужас просто... Такой ангел... Теперь на небе"

"Особисто не була знайома, але знала, що невтомна і патріотка. Царство Небесне..."