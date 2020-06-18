Горняки на оккупированной части Луганщины продолжают выступать с протестами в связи с невыплатой зарплат

Об этом сообщает GuildHall.

По данным издания, некоторые работники не видели зарплат с 2016 года, а масштабный грабеж добывающей промышленности донецких республик начался в 2018 году, когда российский банк получил контроль за добывающей и металлургической промышленностью.

Уже к середине 2019-го большинство шахт осталось без средств на существование. Тогда и начались первые акции протестов.

"Денег у местных властей нет. Разовые подачки в 10–15% от зарплаты за какой-то месяц какого-то года для людей проблемы не решают. Другого пути, кроме как забастовкой, решить проблему невозможно", - отмечают в статье.

На сегодня в "ЛНР" закрыто 23 неприбыльных шахты, и с выплатами там катастрофа. Это привело к самоорганизации шахтеров.

В статье также подчеркнули, что до прихода оккупантов на Донбасс, зарплату тоже задерживали, но в итоге выплачивали.

"И отношение к людям были лучше. Сегодня наша цифра оплаты в рублях меньше, чем у горняков в Украине в гривнах. И ту не выплачивают. Получается, в своих республиках мы стали рабами", - жалуются горняки.

Интересно, что возможным спасителем они посчитали Украину.

"Кто нам поможет и спасет? Властям "ЛНР" наплевать, России тоже! Украина?.." – вопрошают обманутые шахтеры.

В интернете уже начала разгуливать картинка, которая ярко описывает чувства шахтеров:



"Хватит нам ЛНР. Хочу зарплату, уважение и мир. Украина, спасай".

Напомним, что в сети показали, как "зазеленел" Донецк без Украины, хуже, чем в Чернобыле: "Сами этого хотели, теперь имеют"

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