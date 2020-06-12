В сети показали, как выглядит оккупированный Донецк, разрушенный войной

Как передает Politeka.net, пост с фотографиями оккупированных территорий, которые сделал фотограф Дмитрий Ягодкин, опубликовали в Твиттер. На фото видно масштабы разрухи в городе, который когда-то был процветающим регионом. Разрушенные здания, которые заросли травой, чем-то напоминают брошенный людьми Чернобыль. В некоторых местах Донецк выглядит даже хуже.

«Донецк. 15 участок. Жизнь ушла..», - подписал фото автор поста.

В комменариях к твиту стали обсуждать заросший травой город.

«Из Горловки до аэропорта я доезжал за 19 мин, было время, жизнь бурлила и кипела», «Пришел русский мир», «Ненависть к русне и всему что с ними связанно, никогда не покинет моё сердце», «Сейчас и этого всего нет, сдали на металл "освободители" в 2016», «хотели в раху, живут как окраинная провинция рахи», «Сами этого хотели, теперь имеют», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что 15 участок – это частный сектор Донецка, который больше всего пострадал от военных действий. В 2014-2015 годах здесь практически не оставалось мирных жителей. Сейчас тут не осталось почти ни одного дома, который бы не пострадал от обстрелов.

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