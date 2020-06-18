В "ДНР" выступили с новым требованием к Украине

Боевики считают, что в Киеве должны объяснить, как планируется решение вопроса по оккупированной части Донбасса, передает "Диалог".

Более того, в "МИД ДНР" желают знать, на что именно готова пойти Украина, чтобы мирно урегулировать конфликт на востоке страны.

"Представители "республик" на прошедшем заседании потребовали от Киева до 19 июня дополнительно проработать официальную позицию в отношении статуса Комплекса мер и представить официальные предложения о пределах и возможностях применения Украиной Комплекса мер в качестве правовой основы для мирного политического урегулирования конфликта", - передает издание слова представителей "ДНР".

До этого глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что ради достижения мира на Донбассе Украина готова использовать "наступательную дипломатию", которая заставит россиян пойти на конструктивные шаги по поводу оккупированных ими территорий.

Стоит отметить, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы также выдвинула новые требования оккупантам.

В частности, заявлено о необходимости полного восстановления действия украинского законодательства на захваченных территориях, а также восстановлении систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля и инвентаризация всех предприятий. Ультиматум был выдвинут 15 июня

Напомним, Донбасс наскучил Путину, цель в Украине изменилась.

Также Politeka писала, что Россия заявила о прорыве на Донбассе и выдала правду об «Л/ДНР».



