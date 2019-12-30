В России похвастались, что им удалось добиться продвижения в урегулировании конфликта на Донбассе

Такую инормацию обнародовала пресс-служба Министерства иностранных дел РФ, пишет Рoliteka.net

В тоже время в России подчеркнули, что продолжают выдавать свои паспорта жителям оккупированных террориторий.

"Удалось добиться подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта. После трехлетнего перерыва проведен саммит в "нормандском формате" (Париж, декабрь). Руководствуясь соображениями гуманности, Россия облегчила режим предоставления гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – отмечается в заявлении.

Обратим внимание, что в России про украинские территории говорят, как об отдельных районах Донецкой и Луганской областей и не называют их республиками.

Ранее сообщалось, что у Владимира Путина отличились жестким требованием по оккупированному Донбассу. Об этом в зале Верховной Рады рассказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

В рамках очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске Российская Федерация потребовала, чтобы Украина предоставила оккупированному Донбассу особый статус на постоянной основе.

Более того, как рассказывает замглавы МИД Украины, у Владимира Путина хотят, чтобы официальный Киев открыл новый КПВВ в прифронтовом Счастье.

По словам Боднара, Российская Федерация требует ввести на постоянной основе закон, принятый в 2014 году, хотя он подразумевает введение особого статуса на пару лет.

Также мы писали, лидер РФ Владимир Путин не поздравил с новым годом президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, на сайте Кремля был размещены поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом лидерам 41 стран.

В списке поздравленных лиц оказались его коллеги из Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп, а также канцлер Германии Ангела Меркель и венесуэльский лидер Николас Мадуро.

Однако туда не вошли президенты Украины и Грузии Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили, а также президенты Латвии, Литвы, Польши, Эстонии.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе