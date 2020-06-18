Боевики обстреляли жилые дома на Донбессе, при этом не скрывая восторженных эмоций

Соответствующее видео опубликовала на своей странице в Фейсбуке пользователь Елена Бердан-Проценко.

На кадрах – боевики, причем у одного на шлеме видна георгиевская ленточка. Они подъезжают к многоэтажному дому и начинают его обстреливать из тяжелого вооружения.

«Укропы, привет!», – звучит за кадром. Также слышно, как один из террористов координирует огонь, командуя стрелять по верхним этажам, а после того, как снаряд прошивает стены, не скрывает своего восторга.

Дом, который в кадре, похоже, давно брошен жителями, но даже это – не повод уничтожать его. Отметим, что все это происходило в Углегорске Донецкой области.

«Сохраните это видео, как Эрэфия уничтожает Украину!», – подписала видео автор публикации.

Збережіть це відео як Ерефія знищує Україну! Gepostet von Olena Berdan-Protsenko am Dienstag, 16. Juni 2020

Ранее мы писали о том, что незаконные вооруженные формирования России на Донбассе вечером 15 июня обстреляли жилые кварталы Авдеевки, в результате чего получила ранение мирная жительница.

Огонь велся по направлению от поселка Яковлевка.

«Минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины местная жительница получила во дворе собственного домохозяйства около 21:00. Гражданку доставили в реанимационное отделение Авдеевской центральной больницы и предоставили ей медицинскую помощь», – сообщили в штабе ООС.

Мы также писали, что украинская делегация на переговорах Трехсторонней контактной группы выдвинула новые требования оккупантам.

В частности, заявлено о необходимости полного восстановления действия украинского законодательства на захваченных территориях, а также восстановлении систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля и инвентаризация всех предприятий.

Напомним, что в сети показали, как "зазеленел" Донецк без Украины, хуже, чем в Чернобыле: "Сами этого хотели, теперь имеют"

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.

Также Politeka писала, Россия в ООН внезапно проговорилась, когда уйдет с Донбасса.