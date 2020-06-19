Украинские военные уничтожили минометы противника, а после - накрыли их позиции огнем, когда те вернулись за боеприпасами

Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Огнем повеявшим с Холодного Яра, пресекли вывоз боекомплекта и уцелевшего миномета с позиций российских наемников уничтоженных неведомой силой", - говорится в подписи к видео.

Волонтер Роман Доник утверждает, что российские наемники пытались вернуться за боекомплектом и уцелевшим минометом, но такой вариант событий предсказали украинские военные.

В итоге бойцы из 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" нанесли сокрушительный удар по силам оккупанта.

Украинцы в комментариях под видео не скрывали своего восхищения нашими защитниками.

"Теперь их там точно нет", "Браво! Поддерживаю!", "Какая замечательная новость! Спасибо! Земной поклон вам, ландшафтные дизайнеры!", "Украинцы говорят: спасибо!", - писали в сети.

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Оккупанты пишут, что в районе Санжаровки ВСУ нанесли минометный удар по блиндажу террористов, в котором находилось семеро человек. Все боевики в результате атаки были ликвидированы.

Напомним, бойцы ВСУ метким ударом отомстили врагу на Донбассе, видео.

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