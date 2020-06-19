Обнаружено тело ранее пропавшего украинского спортсмена Алексея Борисенко

Об этом 18 июня сообщило японское новостное агентство Sankei.

Как отметили полицейские, украинский спортсмен, "был один и, вероятно, попал в беду".

Борисенко пропал еще в феврале. В марте украинское посольство в Японии обратилось в полицию, и 12 мая тело пропавшего украинца нашли на склоне японской горы Фудзи в префектуре Яманаси. Однако местная полиция только сейчас подтвердила, что найденное тело - это именно Борисенко.

26 марта поисковая экспедиция наткнулась на куртку и некоторые личные вещи украинского атлета.

Алексей Борисенко решил самостоятельно подняться на гору Фудзияму ориентировочно 29 февраля. По крайней мере, именно в этот день спортсмен, который приехал в Токио в конце февраля, чтобы принять участие в марафонском беге, но не смог стартовать из-за отмены соревнований в связи с пандемией, в последний раз выходил на связь.

С тех пор поисковая экспедиция вела поиски Алексея. Чтобы получить хоть какие-то результаты, понадобился почти месяц.

«С помощью прибора Recco, поисковая группа нашла вещи Алексея. Куртку в которую был встроен датчик, в куртке были его личные вещи. Дальнейшие поиски результата не дали. Куртка была найдена в точке срыва ниже седьмой станции, на высоте около 2400 метров. Очень большой слой снега и льда. Мы определили точнее зону поиска. Куртка, как дополнительное доказательство, была передана полиции», - сообщал в Facebook друг Борисенко Кирилл Кудинов.

Алексей Борисенко – марафонец и тренер по горнолыжному спорту. В 2019 году представлял Украину на чемпионате мира по горному трейлу в Португалии.

Официальный сезон подъема на Фудзи - с 1 июля по 27 августа. В остальное время года восхождения запрещены из-за неустойчивой погоды, и все заведения и гостиницы в верхней части горы закрыты.

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