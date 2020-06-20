Это уже не первое покушение

Свидетель зверств российско-оккупационных войск "Л/ДНР" на Донбассе Валентина Бучок подорвалась на растяжке

Об этом пишет Politeka.net.

Тревожную информацию в своем Facebook сообщила сотрудница Красного креста Украины Татьяна Борисенко.

По ее словам, ЧП произошло сегодня, 20 июня, в селе Иванополье (Донецкая область).

Известно, что Валентина Бучок, которая находилась в плену у российских оккупантов на Донбассе, подорвалась возле своего дома на растяжке.

По словам Борисенко, женщину экстренно госпитализировали в больницу.

"Сегодня возле своего дома, подорвалась на ростяжці, которую установили неизвестные, Валентина Бучок, женщина которая была в плену больше года, которую сняли в фильме Изоляция, которая молчит, которая говорит правду, сейчас в больнице", - подчеркнула Борисенко в своем Facebook.

На месте ЧП работают силовики и взрывотехники. По факту подрыва на растяжке было открыто уголовное производство ст. 15, ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что это уже не первое покушение на Валентину Бучок. Осенью прошлого года ей во двор подбрасывали гранату, но силовики так и не нашли виновных.

"Это настоящая война. Они в нас стреляют и убивают, а мы?", "Господи, сохрани жизнь...", "Бог в помощь", "Сволочи", "Правильно, с женщинами легче воевать...", "Ужас", "Пришли, чтобы закрыть рот. Зачистка", - написали украинцы в комментариях под публикацией.

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