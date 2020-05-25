Военный зарекомендовал себя с положительной стороны

В реанимацию 24 мая поступил житель Винницы с ножевым ранением живота

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сайт полиции Винницкой области. Раненым оказался украинский боец из воинской части №3008. Парню было всего 28 лет.

Утверждается, что бойца нашли на улице, а доставлен в больницу он был примерно в два часа ночи.

К сожалению, во время оказания медпомощи военный скончался.

Правоохранители начали следствие по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

На странице Воинской части в Фейсбук говорится, что погибшим оказался Андрей Карась, который проходил службу в воинской части с 2016 года в должности водителя. Военный выполнял задания в зоне проведения АТО/ООС и зарекомендовал себя с положительной стороны.

Напомним, ночью 22 мая в Житомирской области арендатор местного водоема расстрелял из охотничьего ружья восьмерых бойцов АТО.

Жена подозреваемого в убийствах рассказала, что мужчины повздорили из-за военной службы.

«Конфликт разгорелся из-за слов его друзей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию», - утверждает Ольга.

Ранее сообщалось, что в апреле в зоне ООС погиб боец Леонид Скакуненко с позывным "Барон". Военного похоронили 15 апреля на Днепропетровщине.

Известно, что военный лишился жизни во время вражеского обстрела под Крымским.

"Барон" не дожил до своего 33-летия всего десять дней.

Стоит отметить, что он начал службу еще в 2014 году по мобилизации в ряды Национальной гвардии.

Напомним, оказались бойцами Нацгвардии: фото с места под Житомиром, где охотник лишил жизни семерых друзей.

Как сообщала Politeka, отправил на тот свет семерых друзей: драма разыгралась под Житомиром, первое фото с места.

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