Украинцы возмутились появлением в Бердянске базы отдыха с сепаратистским названием "Новороссия"

Как сообщает Politeka.net, такое учреждение можно найти на "Google Картах". Оно расположено на Тенистом бульваре у берегов Азовского моря и Красного озера.

Практически все отдыхающие ставят базе отдыха в Запорожской области самую низкую оценку. Украинцы рассказывают в отзывах, что заезжали посмотреть и увидели там ужасные условия. Некоторые пользователи сети требуют срочно убрать из Украины такое учреждение или хотя бы название:

"Ужас. Во всех смыслах, начиная с названия!"; "Хотел остановиться, но из за названия поищу другое место"; "Где СБУ?"; "Отвратно"; "Жесть, катастрофа.....названию соответствует!"; "Уберите с карт это недоразумение. И, желательно, саму базу тоже, по крайней мере с Украины"; "Заехали на эту базу глянуть, полный ссср, туалет ужасный, контингент быдло, условий никаких. Не советую. Остановились в частников"; "Убогое место, цивилизации нет, воды нет, электричества нет. Большое количество маргиналтных существ. В общем все совпадает с названием"; "Скажите что ещё есть кафе "Сепар" на территории...".

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