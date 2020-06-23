Бывшая донецкая художница Евгения Йепес-Веньесу, ныне проживающая в Испании, которая, приехав на родину в «ДНР», загремела на подвал «МГБ», рассказала о пережитом ужасе

Женщина попала в немилость к боевикам после того, как 3 июня, зайдя в свою квартиру на улице Артема, 79, увидела на балконе российский флаг, повешенный без спроса, передает Politeka.net. Она сняла триколор, а уже вечером за ней пришли террористы.

Только широкий общественный резонанс и огласка привели к тому, что об истории женщины узнали, и это спасло ее от страшной участи.

Как рассказала Евгения в комментарии на странице своего мужа в Фейсбуке, сначала ее бросили в «Изоляцию». Это – одна из самых страшных тюрем в «ДНР». Первую ночь ее били, требуя подписать признание о либеральных взглядах и неприязни к России. Она же откровенно не понимала, как либеральные взгляды могут быть основанием для того, чтобы сесть в тюрьму.

Затем ее перевели в изолятор временного содержания, который после «Изоляции» показался ей просто курортом:

«Сегодня утром меня забрали и судили только за «мелкое хулиганство», из чего я поняла, что мое дело получило огласку, и «ДНРовцы» пошли на попятную».

После этого Евгению депортировали, чему она была невероятно рада. Единственное, о чем сожалеет, так это о том, что ей не удалось забрать четыре новые картины и старые семейные фотографии из квартиры.

Сейчас художница уже в безопасности.

«Я рада, что моя история ярко показала сущность «республики» и культ террора, принятый там», – подытожила она свой рассказ.

Как рассказал журналистам муж Евгении Аннибаль Йепес, его жена несколько месяцев находилась в Донецке. Она уже собиралась возвращаться в Испанию, однако застряла в "ДНР" из-за карантина. Когда за ней пришли, он слышал все по телефону.

После того, как связь с женой оборвалась, он прошел тот же путь, который проходят родственники всех тех, кто попадает в плен к боевикам. Мужчина обратился в посольства Испании и Норвегии в Украине, в ОБСЕ, Службу безопасности Украины, МВД Украины, «МВД Донецкой республики», «МГБ ДНР» и так далее. Испугавшись огласки из-за гражданки ЕС, террористы "депортировали" женщину.

Историю Евгении можно назвать относительно счастливой. Остальным везет куда меньше. Так, по словам людей, родственники которых томятся в подвалах тюрем, цена свободы или «депортация» стоит около 32 тысяч евро. Люди, арестованные в Донецке по политическим статьям, получают в среднем от пяти до пятнадцати лет лишения свободы. И часто выходят на свободу по обмену пленными после полутора-двух лет неволи — очень редко раньше.

Напомним, известный блогер жестко высказался о жителях ОРДЛО.

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