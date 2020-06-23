Для многих жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей информация о "плохой жизни в Украине" является самой востребованной

Об этом заявил блогер Макс Баринов в блоге издания Обозреватель.

"Многих людей, живущих в таких условиях раздражает позитивная информация о жизни "на большой земле". Разумеется, восприятие настраивается таким образом, что во время разговоров со знакомыми и родственниками-переселенцами вся позитивная информация, поступающая от них, это – "вас заставили так говорить, вы боитесь сказать, что на самом деле все плохо".

Но реальность такова, что десятки тысяч жителей "процветающих" оккупированных территорий ездят в "загибающуюся" неоккупированную часть Украины за пенсиями, пособиями, а также за продуктами питания", - сообщает Баринов.

Блогер задается вопросом, почему жители ОРДЛО стоят в километровых очередях, чтобы приехать в "загнивающую" Украину.

"Почему же, скажите мне, почему на КПВВ километровые очереди, люди умирают в очередях, чтобы проехать в "загнивающую" Украину, где все дорого, почему люди тянут в ОРДЛО "кравчучки" с товарами первой необходимости и продуктами? Почему?", - резюмировал Макс Баринов.

К слову, недавно мы писали, что оккупанты начали открытую войну против украинского языка и культуры в ОРДЛО.

Ранее незаконная власть так называемых "ЛНР" объявила русский «единственным государственным» языком на оккупированных территориях. Главари боевиков подчеркнули, что решение «будет способствовать усилению интеграционных процессов между ЛНР и Российской Федерацией». Денис Казанский отметил, что оккупанты больше не скрывают своих планов относительно украинского языка.

"Россия объявила войну украинскому языку в ОРДЛО... Мы видим, что "ДНР" и "ЛНР" уже на официальном уровне начали искоренять украинский язык на той территории, которую они контролируют. Де-факто это происходило и ранее, они срывали украиноязычные таблички, выбрасывали мягкие знаки из названий городов (Донецк, Луганск)", - напомнил блогер.

"Теперь все маски сброшены, боевики и их российские хозяева даже не стесняясь, открыто демонстрируют, что ведут борьбу против украинского языка и украинской культуры... Была бы их воля, они бы так делали не только в ОРДЛО, а по всей территории Украины".

Напомним, что в сети показали, как "зазеленел" Донецк без Украины, хуже, чем в Чернобыле: "Сами этого хотели, теперь имеют"

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.

Также Politeka писала, что Россия в ООН внезапно проговорилась, когда уйдет с Донбасса.