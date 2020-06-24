На Прикарпатье, где наводнение привело к подтоплению тысяч домов и разрушению сотен дорог, 24 июня ожидают пик непогоды

Как сообщают в ГСЧС, вода стремительно прибывает, они продолжают эвакуацию людей из эпицентра стихии.

В частности, отмечается, что сейчас начинают сбываться худшие прогнозы синоптиков: уже разлился Днестр, несколько сел в Тлумацком районе оказались отрезанными от транспортного сообщения. А в Галиче перекрыли мост через реку – фактически это означает, что сообщение со Львовом в том направлении невозможно.

Кроме того, министр инфраструктуры Владислав Криклий на странице в Facebook написал, что наводнение на Прикарпатье привело также к разрушению железной дороги.

Повреждено железнодорожную инфраструктуру на гонках Яремче – Микуличин и Микуличин – Ворохта. В связи с этим 23 июня было временно остановлено движение пригородных поездов №6402/6401 Ивано-Франковск – Ворохта – Ивано-Франковск.

А в Яремче дорога провалилась просто под ногами людей. Кадры жуткого ЧП попали в сеть.

Один из жителей снимал на видео размытую дорогу по которой по неизвестным причинам гуляли двое детей и женщина.

"Мама, мне страшно", - слышно, как говорит ребенок.

За секунду до того, как дети прошли по трещинам, дорога обвалилась. Всего лишь пару секунд разделяли людей от несчастного случая.

Яремче Яремче: : коли земля руйнується під ногами Відео: Мар'ян Попадинець Gepostet von Наше Прикарпаття am Dienstag, 23. Juni 2020

Вода добралась и до Черновцов. В ночь со вторника на среду начало подтапливать Калиновский рынок. Уровень воды растет с каждым часом. Но, к счастью, сейчас она прибывает медленнее, чем прогнозировалось.

Многие предприниматели дежурили эту ночь на рынке, наблюдали над уровнем поднятия воды. Люди опасаются повторения наводнения 2008 года, когда рынок полностью затопило.

По состоянию на 9 утра, уровень воды составляет 553 см. Пик подъема прогнозируют сегодня после обеда, уровень воды может достигать 730 см. Однако дожди прекратились и люди надеются, что худшие прогнозы не сбудутся.

По данным спасателей, на утро среды, 24 июня, подтопленными остаются 187 населенных пунктов; 4 тыс. 976 домов; 5 фельдшерско-акушерских пунктов в Ивано-Франковской области; затопленны 3 тыс. 302 подвалов; 3 тыс. 286 колодцев; нарушено транспортное сообщение с 8 населенными пунктами.

Из подтопленных населенных пунктов спасатели эвакуировали 389 человек, из них 76 — дети.

В сеть видео последствий стихии, снятое с высоты птичьего полета.

Напомним, Черновцы готовят к срочной эвакуации: что происходит, официальное заявление властей.

Как сообщала Politeka, улицы в Украине превратились в бушующие реки, вода продолжает прибывать: кто сегодня пострадает от нового удара стихии.

Также Politeka писала, что сильнейшая стихия обрушилась на Украину, движение парализовано: кадры.