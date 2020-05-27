На Украину обрушилась аномальная непогода с сильными ливнями и градом

Сразу несколько городов пострадали от града, передает Politeka.net. Кадры аномалии появились на одном из Телеграм-каналов города Черновцы, а также в соцсетях жителей Луцка.

Как стало известно, град стал засыпать украинские города в среду, 27 мая. Он был таким сильным, что люди смогли загребать его рукой. Ливень не прекращаясь шел несколько часов, в результате чего некоторые улицы оказались затопленными, а транспорт парализованным.

Многие автомобили пострадали не только от потопа, но и от града размером с ягоду. Как рассказывают очевидцы на одном из видео, они едва успели спрятать машину под навес перед тем, как начался сильный град. На одном из видео видно, как град сильно тарабанит по крыше одного из домов, которая едва выдерживает напор стихии.

Похожая ситуация и в Луцке. Правда, там град не такой сильный, но весьма ощутимый.

Стоит отметить, что в четверг, 28 мая, по всей Украине будут идти сильные дожди, местами ливни с грозами и градом. В Полтавской, Харьковской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях в связи с этим объявили штормовое предупреждение. Отмечается, что такая погода продлится до конца недели.

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