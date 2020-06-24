Главарь боевиков самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин обвинил Украину в развязывании войны против мирных жителей Донбасса

Как сообщает портал "Диалог.ua", об этом он написал на своем Telegram-канале, передает Politeka.net.

24 июня оккупанты одновременно с Москвой провели в Донецке военный парад в честь Дня победы. Они согнали большое количество людей в центр города, невзирая на угрозу китайского вируса. Участники и зрители мероприятия, в большинстве своем, не соблюдали санитарно-эпидемические нормы безопасности: стояли без масок и очень близко друг к другу.

Денис Пушилин заявил, что Украина не сделала выводы после Второй мировой войны и, якобы, сама начала конфликт. Судя по его словам, лидер террористов грезит о своей собственной победе.

"Преступная киевская власть проигнорировала суровые уроки той войны и, взяв на вооружение национализм и радикализм, развязала вооруженный конфликт против трудового Донбасса", - цинично отметил оккупант. - "Мы ни на минуту не прекращаем ковать свою собственную победу. Сегодня в юбилейном параде примут участие те, кто защищает нашу родную землю, приближает заветный день нашей победы. Она неминуема".

Напомним, что главарь «ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского: «Хочу предостеречь...».

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.

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