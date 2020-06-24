На Прикарпатье наводнение привело к затоплению тысяч домов и разрушению дорог. Кадры катастрофы разлетелись по сети
Как стало известно, в Черновицкой области река Прут вышла из берегов. По состоянию на 11:00 24 июня, уровень воды в речке достиг отметки 569 см. (Чтобы посмотреть видео с мест событий, доскролльте до конца страницы)
Предприниматели и сотрудники ГСЧС дежурили на Калиновском рынке, выложив мешки с песком на въездах на территорию. Таким образом люди пытаются сдержать наводнение. На данный момент известно, что к рынку подтоплена дорога, а также железные ряды и частично контейнеры оказались в воде.
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Наводнение разрушило ж/д пути от Черновцов до Ивано-Франковска. В результате с 24 июня приостановлено движение в направлении Коломыя - Снятин.
В пресс-службе Львовской железной дороги сообщили, что сроки восстановления полотна будут зависеть от нормализации погоды.
Волонтер Янина Лучейко в своем Фейсбук сообщила, что из-за оползней исчезло карпатское озеро Кривое.
Как отметила волонтер, люди оказались отрезаны
"Два оползня произошли вокруг озера, естественную дамбу снесло и все понесло в Черный Черемош", - сказано в публикации.
Также вода вынесла вещи людей с берегов карпатских рек в море.
"Кто знает, может люди, отдыхающие на пляже смогут узнать свои вещи", - написала Лучейко.
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Сейчас известно о трех жертвах наводнения, еще один человек пропал без вести. Ситуация оценивается, как критическая.
На месте работают премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков. На комиссии ТЭБ и ЧС собираются рассмотреть выделение денег на преодоление последствий непогоды.
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Напомним, Черновцы готовят к срочной эвакуации: что происходит, официальное заявление властей.
Как сообщала Politeka, улицы в Украине превратились в бушующие реки, вода продолжает прибывать: кто сегодня пострадает от нового удара стихии.
Также Politeka писала, что сильнейшая стихия обрушилась на Украину, движение парализовано: кадры.